Мій будинок-моя фортеця: як не дати вірусам в нього проникнути

Мій будинок-моя фортеця: як не дати вірусам в нього проникнути

Осінньо-зимовий період посилає нашій імунній системі нові випробування. Але й ми самі подекуди знижуємо свій імунітет. В своєму власному будинку. Своїми помилками.

Помилка перша - забагато додаємо опалення

Як тільки холоднішає, так і хочеться збільшити опалення в будинку. І в цьому наша велика помилка. Активна робота обігрівачів призводить до того, що висушується повітря, сильніше відчувається надлишок вуглекислоти - дихати стає важче. Імунітет слабшає, водно-сольовий баланс порушується, і можна легко підхопити застуду.

У холодну пору оптимальна для житлових кімнат температура це від +18 до +24°С.

Також не забувайте час від часу провітрювати квартиру та підтримувати необхідний рівень вологості (в цьому допоможе зволожувач).

Помилка друга - готуємо більш калорійні страви

Восени зазвичай змінюється і наше меню. У ньому стає менше свіжих овочів і фруктів, які є джерелом безлічі вітамінів і мінералів, що підтримують імунітет. Все частіше нам хочеться їсти зігріваючі і калорійні страви - тепер організм вимагає більше енергії на обігрів тіла.

Але спробуйте його трохи обхитрити. Використовуйте продукти, які підвищат рівень енергії: йогурт, шпинат, бурий рис, бобові, морква, банани, мед, мигдаль. А замість насичених жирів, яких так багато в м'ясі, фаст-фуді, збагатіть раціон за рахунок мононенасичених жирних кислот, якими багаті риба, яйця, горіхи.

Використовуйте ті овочі і фрукти, які нам доступні. Наприклад, яблука! Їжте їх, готуйте з ними! До речі, як легко приготувати смачний тарт-татен з зеленими яблуками Голден, розповів в відео-рецепті відомий шеф-кухар Андрій Дромов.

Помилка третя - ігноруємо або захоплюємося гігієнічними процедурами

Хтось тепер зігрівається в гарячій ванні двічі на день, а хтось, навпаки, не хоче зайвий раз випробовувати контраст температур і рідше приймає душ.

Немає конкретної цифри, скільки разів потрібно приймати ванну або душ - все індивідуально. Однак, пам'ятайте, що надмірне використання засобів для миття, порушують природний захисний бар'єр шкіри. Тому якщо ви тепер відчуваєте потребу поніжитися під душем частіше, то рідше використовуйте мило і гелі - самої води вистачить.

Важлива гігієнічна процедура, про яку в осінньо-зимовий період обов'язково варто пам'ятати - щоденна гігієна носа. Адже віруси всюди в громадських місцях, а видалити вірус зі слизової верхніх дихальних шляхів можна тільки одним способом - промити порожнину носа.

Помічено, що у народів, де прийнято промивати ніс, рідше трапляються гайморити й простудні захворювання. Коли ніс та його пазухи належно чином очищені, то краще виконують свою захисну функцію, служачи бар'єром для вірусів.

Найбільш комфортно робити щоденний туалет носа за допомогою препарату Хьюмер в зручному економічному балоні. Хьюмер - це справжня, жива морська вода, від природи збагачена мікроелементами. Вона ретельно та м'яко очищає слизову носа.

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І ще одна помилка, якою ми знижуємо імунітет в своєму будинку - сидимо в ньому безвилазно. Не забувайте гуляти, рухатися і ловити промінчики сонця!

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Виробник: «Лабораторіз УРГО», Франція. Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтесь з лікарем та уважно ознайомтесь з інструкцією. Є протипоказання.