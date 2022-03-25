Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них
Щодня сигнал повітряної тривоги лунає в Україні.
Хто запускає сигнал повітряної тривоги?
Як швидко ми отримуємо сигнал тривоги?
Це один дзвінок по спеціальній лінії. Лічені хвилини, що дає змогу людям сховатися в укриття.
Як Повітряні сили визначають регіони, в яких потрібно ввімкнути сирену?
Повітряні сили фіксують маршрут слідування ракети — приблизно її курс з точки А в точку Б, і припускають, що в процесі вона може змінювати свій курс праворуч, ліворуч чи взагалі пропадати з радарів.
Наприклад, так було з ракетами, які летіли на Вінницю — вона йшла по Дністру, а в Могилеві-Подільському різко звернула праворуч на саму Вінницю.
Тому, якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Вінницю, тривога спершу оголошується в Одесі, за нею включається Миколаїв, Умань, Тульчин, Немирів та Вінниця. За Вінницею може бути Житомир і Луцьк.
То коли йти в укриття, якщо лунає сирена про повітряну загрозу?
Чую сирену! Скільки є часу до потенційного прильоту?
Це залежить від регіону, де випустили ракету. Якщо запуск стався в Білорусі, то у жителів Києва є десь 20 хвилин, щоб спуститися в укриття.
До Києва від Чорного моря ракета летить годину.
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