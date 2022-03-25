Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них

Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них

Щодня сигнал повітряної тривоги лунає в Україні.

Хто запускає сигнал повітряної тривоги?

Цим займаються ЗСУ.

Як швидко ми отримуємо сигнал тривоги?

Це один дзвінок по спеціальній лінії. Лічені хвилини, що дає змогу людям сховатися в укриття.

Як Повітряні сили визначають регіони, в яких потрібно ввімкнути сирену?

Повітряні сили фіксують маршрут слідування ракети — приблизно її курс з точки А в точку Б, і припускають, що в процесі вона може змінювати свій курс праворуч, ліворуч чи взагалі пропадати з радарів.

Наприклад, так було з ракетами, які летіли на Вінницю — вона йшла по Дністру, а в Могилеві-Подільському різко звернула праворуч на саму Вінницю.

Тому, якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Вінницю, тривога спершу оголошується в Одесі, за нею включається Миколаїв, Умань, Тульчин, Немирів та Вінниця. За Вінницею може бути Житомир і Луцьк.

То коли йти в укриття, якщо лунає сирена про повітряну загрозу?

Одразу. Не забудьте вимкнути світло, газ.

Чую сирену! Скільки є часу до потенційного прильоту?

Це залежить від регіону, де випустили ракету. Якщо запуск стався в Білорусі, то у жителів Києва є десь 20 хвилин, щоб спуститися в укриття.

До Києва від Чорного моря ракета летить годину.

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