Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому

20 июля 2022 09:30 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
freepik.com

Багато населених пунктів росія обстрілює з артилерії.

На жаль, немає у сучасному світі можливості заздалегідь попередити населення про артилерійський обстріл, як про ракетний. Тривогу увімкнути не  встигнуть.  

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Іноді українським військовим вдається побачити приготування росіян до обстрілу через дрони. Але у будь-якому випадку – після того як прозвучить сирена або після того як ви почуєте залпи градів – у вас буде лише 5–7 секунд, щоб сховатися.

Правило №1. Всередині приміщення безпечніше, ніж на вулиці

Поруч будинок? Добре. Пошта? Магазин? Чудово. Ховайтеся у приміщення, а у  самому  приміщенні обирайте стіні без вікон  та скла. Якщо скло всюди – пригніться або лягайте на підлогу.

Правило №2. Не можна ховатися у автомобілях або біля  них

Будь-який  транспортний засіб на  пальному стане  свічкою, якщо  поруч  впаде  град. Він, можливо, і захистить від уламків, але може дуже швидко загорітися і  навіть підірватися.

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Теж саме правило стосується і, наприклад, заправок, а також усіх будівель, де є вибухові або горючі елементи. 

Правило №3. Ближче до землі

Обстріл застав вас на відкритій ділянці? Тоді необхідно впасти на землю, відкрити рот (щоб не отримати контузію) і накрити голову руками. Якщо зможете знайти невеличке заглиблення – лягайте саме туди. 

Нагадаємо,

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