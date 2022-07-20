Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
Багато населених пунктів росія обстрілює з артилерії.
На жаль, немає у сучасному світі можливості заздалегідь попередити населення про артилерійський обстріл, як про ракетний. Тривогу увімкнути не встигнуть.
Правило №1. Всередині приміщення безпечніше, ніж на вулиці
Поруч будинок? Добре. Пошта? Магазин? Чудово. Ховайтеся у приміщення, а у самому приміщенні обирайте стіні без вікон та скла. Якщо скло всюди – пригніться або лягайте на підлогу.
Правило №2. Не можна ховатися у автомобілях або біля них
Будь-який транспортний засіб на пальному стане свічкою, якщо поруч впаде град. Він, можливо, і захистить від уламків, але може дуже швидко загорітися і навіть підірватися.
Правило №3. Ближче до землі
Обстріл застав вас на відкритій ділянці? Тоді необхідно впасти на землю, відкрити рот (щоб не отримати контузію) і накрити голову руками. Якщо зможете знайти невеличке заглиблення – лягайте саме туди.
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