Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому

Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому

Багато населених пунктів росія обстрілює з артилерії.

На жаль, немає у сучасному світі можливості заздалегідь попередити населення про артилерійський обстріл, як про ракетний. Тривогу увімкнути не встигнуть.

Іноді українським військовим вдається побачити приготування росіян до обстрілу через дрони. Але у будь-якому випадку – після того як прозвучить сирена або після того як ви почуєте залпи градів – у вас буде лише 5–7 секунд, щоб сховатися.

Правило №1. Всередині приміщення безпечніше, ніж на вулиці

Поруч будинок? Добре. Пошта? Магазин? Чудово. Ховайтеся у приміщення, а у самому приміщенні обирайте стіні без вікон та скла. Якщо скло всюди – пригніться або лягайте на підлогу.

Правило №2. Не можна ховатися у автомобілях або біля них

Будь-який транспортний засіб на пальному стане свічкою, якщо поруч впаде град. Він, можливо, і захистить від уламків, але може дуже швидко загорітися і навіть підірватися.

Теж саме правило стосується і, наприклад, заправок, а також усіх будівель, де є вибухові або горючі елементи.

Правило №3. Ближче до землі

Обстріл застав вас на відкритій ділянці? Тоді необхідно впасти на землю, відкрити рот (щоб не отримати контузію) і накрити голову руками. Якщо зможете знайти невеличке заглиблення – лягайте саме туди.

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