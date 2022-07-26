Як наважитися виїхати з населенного пункту, який обстрілюється

Багато українців, що знаходяться у населених пунктах, які зазнають обстрілів, задають собі питання: виїхати чи залишитися?

Справа в тому, розповідають нам психологи, що у кожної людини є свій рівень прийнятної безпеки, чи то небезпеки. Якщо ваш сусід зірвався з місця і все покинув, а знайомі вже збирають валізи до Львова, при цьому ви самі не відчуваєте потреби тікати – це не означає, що з вами щось не так.

Повторимо: у кожного є своя червона лінія, яка змушує покинути рідний дім.

Але якщо ви відчуваєте, що знаходитися вдома вам вже дискомфортно, ви не можете спати, не можете відволіктися, ви думаєте лише про обстріли, про небезпеку... Це означає, що свою червону лінію ви вже перейшли. У цьому випадку спеціалісти радять одразу зайнятися практичним плануванням поїздки.

Користуйтеся такими трьома правилами:

1. Не задавайте собі питань в стилі: чому я? чому саме мій НП обстріляли? чому хтось продовжує жити спокійно? Завжди були голодні діти на африканському континенті та багаті люди, що мають декілька яхт. Але ми можете прожити лише своє життя.

Тому ніяких риторичних запитань, від яких вам стає себе шкода (ви втрачаєте можливість нормально реагувати на небезпеку під час істерики чи сліз).

2. Боріться зі страхом за допомогою інформації та планування. Ми всі знаємо, які важкі питання постають перед переселенцями. Де жити? Як працювати? Де взяти гроші? Але волонтери все ще готові вам допомогти або надати потрібну інформацію. Не намагайтеся охопити весь спектр питань, але зробіть те, що від вас залежить. Якщо вам лячно їхати в місце не знаючи, де зупинитися, то ще до подорожі знайдіть собі прихисток або квартиру. Це важко, але це необхідно.

3. Не намагайтеся спланувати своє життя на декілька років вперед. Можливо, вам вдасться повернутися додому вже через кілька місяців. Але може бути і так, що нове місце проживання стане для вас постійним. Ніхто не знає, як воно буде, але такими питаннями ви заганяєте себе у стрес.

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