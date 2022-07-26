Як наважитися виїхати з населенного пункту, який обстрілюється

26 июля 2022 08:35 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

Усі статті автора...

Як наважитися виїхати з населенного пункту, який обстрілюється
Як наважитися виїхати з населенного пункту, який обстрілюється
freepik.com

Багато українців, що знаходяться у населених пунктах, які зазнають обстрілів, задають собі питання: виїхати чи залишитися?

Читайте такожЗагроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
Справа в тому, розповідають нам психологи, що у кожної людини є свій рівень прийнятної безпеки, чи то небезпеки. Якщо ваш сусід зірвався з місця і все покинув, а знайомі вже збирають валізи до Львова, при цьому ви самі не відчуваєте потреби тікати  – це не означає, що з вами щось не так.

Повторимо: у кожного є своя червона лінія, яка змушує покинути рідний дім.

Але якщо ви відчуваєте, що знаходитися вдома вам вже дискомфортно, ви не можете спати, не можете відволіктися, ви думаєте лише про обстріли, про небезпеку... Це означає, що свою червону лінію ви вже перейшли. У цьому випадку спеціалісти радять одразу зайнятися практичним плануванням поїздки.

Користуйтеся такими трьома правилами:

Читайте такожЗвикаєте до війни: добре це чи погано, що робити
1. Не задавайте собі питань в стилі: чому я? чому саме мій НП обстріляли? чому хтось продовжує жити спокійно? Завжди були голодні діти на африканському континенті та багаті люди, що мають декілька яхт. Але ми можете прожити лише своє життя.

Тому ніяких риторичних запитань, від яких вам стає себе шкода (ви втрачаєте можливість нормально реагувати на небезпеку під час істерики чи сліз).

2. Боріться зі страхом за допомогою інформації та планування. Ми всі знаємо, які важкі питання постають перед переселенцями. Де жити? Як працювати? Де взяти гроші? Але волонтери все ще готові вам допомогти або надати потрібну інформацію. Не намагайтеся охопити весь спектр питань, але зробіть те, що від вас залежить. Якщо вам лячно їхати в місце не знаючи, де зупинитися, то ще до подорожі знайдіть собі прихисток або квартиру. Це важко, але це необхідно. 

3. Не намагайтеся спланувати своє життя на декілька років вперед. Можливо, вам вдасться повернутися додому вже через кілька місяців. Але може бути і так, що нове місце проживання стане для вас постійним. Ніхто не знає, як воно буде, але такими питаннями ви заганяєте себе у стрес.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

корисні поради війна

Матеріали на тему

Як не стати жертвою аферистів, розшукуючи рідних та близьких?
Корисні поради

Як не стати жертвою аферистів, розшукуючи рідних та близьких?
MONATIK розповів про перші емоції після вторгнення росії в Україну
Новини

MONATIK розповів про перші емоції після вторгнення росії в Україну
Григорій Решетник висловив свою думку щодо мовного питання в Україні
Новини

Григорій Решетник висловив свою думку щодо мовного питання в Україні
Правильний вибір морозильних камер
Корисні поради

Правильний вибір морозильних камерРеклама
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Руслана Писанка померла на 57-му році життя

Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті дружини та розповів, де відбудеться поховання

Чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті дружини та розповів, де відбудеться поховання
Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA

Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA
Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

Популярне відео

Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA

Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA
Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)
Леся Нікітюк розчулила до сліз новою ліричною піснею про українських військових

Леся Нікітюк розчулила до сліз новою ліричною піснею про українських військових
Любов і Португалія: романтичне відео від рок-гурту E.K.A

Любов і Португалія: романтичне відео від рок-гурту E.K.A
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK