Медичне страхування для туристів – важливість та особливості

Люди їдуть у подорожі за кордон за новими відкриттями та яскравими враженнями.

Але іноді не все складається, як нам хотілося б і є явні ризики захворювань: легке ГРЗ, алергія і навіть тяжкі ушкодження. Вони можуть не тільки перешкодити подальшій подорожі, а й призвести до серйозних витрат. За кордоном медичне обслуговування коштує в рази дорожче, ніж в Україні, тому медичне страхування не просто стандартна формальність, а стовідсотковий захист на непередбачені обставини щодо здоров'я. Та й вам буде набагато спокійніше подорожувати якщо знатимете що в разі чого медична страховка візьме всі витрати на себе.

Зручність оформлення

Завдяки простоті оформлення онлайн страхування стало популярним серед мандрівників за кордон. Навіть якщо ви згадали про неї «в останню секунду», то всього в кілька кліків можна оформити страхування для виїзду за кордон і одразу його отримати на e-mail. Він матиме таку ж юридичну силу, як і роздрукований документ. Головні переваги онлайн страхування полягають в економії часу, простому оформленні та зручній оплаті. А також у разі втрати паперового документа його можна пред'явити на телефоні.

Як формується ціна полісу

Більшість туристів не можуть зрозуміти, як вважається медичний поліс. Давайте докладно розберемося яка буде ціна страховки для подорожі та які фактори впливають на вартість:

Країна призначення – у кожній країні вартість лікування різна. Наприклад, у США вона набагато дорожча ніж у Європі;

Тривалість подорожі – чим триваліша поїздка, тим вища вартість медичного страхування;

Вік туриста – вартість поліса для людей похилого віку та дітей трохи дорожча, у зв'язку з підвищеними ризиками захворювань;

Додаткові ризики – коли турист веде активний відпочинок (альпінізм, гірськолижне катання тощо) а також має хронічні захворювання, вагітність ціна значно зростає.

Головне не заощаджуйте на страхуванні, тоді ви уникнете непередбачених витрат.

Що покриває медичне страхування

Покриття поліса залежить від програми, яку ви обрали (пасивний/активний відпочинок). Стандартний поліс включає:

Екстрена медична допомога – виклик швидкої, консультація спеціаліста, амбулаторне лікування та оплата медикаментів;

Госпіталізація – покриває витрати стаціонарного лікування (палата, догляд, харчування), але не перевищуючи ліміту медичного страхування;

Транспортні витрати – евакуація з місця події або в країну проживання (якщо тяжкий випадок);

Стоматологічна допомога – тільки в екстрених випадках (флюс, гострий зубний біль);

Нещасні випадки – лікування опіків, переломів включаючи реабілітацію.

Але слід пам'ятати, що звичайний поліс не покриває лікування, якщо хронічна хвороба загострилася.

На закінчення можна сказати, медична страховка у подорожах, це насамперед реальний захист, а не стандартна формальність. Вона забезпечить спокій під час відпочинку, якщо раптом доведеться звернутися за медичною допомогою. А грамотно підібрана страховка покриє витрати та забезпечить якісне лікування.