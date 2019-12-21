ТОП-3 причины спать голым
Привыкли спать в теплой пижаме дома? Тогда вам стоит пересмотреть свое мнение на счет этого вопроса.
Кожа дышит
По мнению ученых, когда вы снимается с себя всё лишнее, кожа автоматически начинает дышать и быстрее поддается регенерации.
Уровень инсулина
Похудение
Если вы замечаете у себя проблемы со сном, то наверняка они могут отображаться и на других аспектах жизни. Многие исследования проводят прямую взаимосвязь между набором веса и недостаточным количеством сна. Люди, которые спали около или меньше чем 5 часов за ночь, чаще и больше набирали вес.
Напомним,