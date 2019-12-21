ТОП-3 причины спать голым

21 декабря 2019 17:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 причины спать голым
ТОП-3 причины спать голым
pixabay.com

Привыкли спать в теплой пижаме дома? Тогда вам стоит пересмотреть свое мнение на счет этого вопроса.

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Сегодня мы расскажем о преимуществах сна без одежды. 

Кожа дышит

По мнению ученых, когда вы снимается с себя всё лишнее, кожа автоматически начинает дышать и быстрее поддается регенерации. 

Уровень инсулина

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Люди, которые спят без одежды, обычно приводят в норму свой уровень инсулина. Объясняется это тем, что холодная температура влияет на лептин. Именно этот гормон помогает нормализовать уровень инсулина. 

Похудение 

Если вы замечаете у себя проблемы со сном, то наверняка они могут отображаться и на других аспектах жизни. Многие исследования проводят прямую взаимосвязь между набором веса и недостаточным количеством сна. Люди, которые спали около или меньше чем 5 часов за ночь, чаще и больше набирали вес. 

Напомним, 

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