ТОП-3 подарка-табу в 2020 году

Дарить подарки - дело не из простых. Однако стоит знать: не всякий подарок можно дарить в год Крысы из-за возможной негативной энергетики, которую он может повлечь за собой.

Сегодня мы расскажем, что категорически запрещено дарить в високосный год Крысы.

Зеркала

При разбитии этого подарка принято считать, что дарителя будут преследовать несчастья долгое время. Так же зеркало может отражать негативную энергетику, которая вовсе не приносит счастья.

Свечи

Такой подарок символизирует беды и неприятности, а так же чреват обострением хронических заболеваний. По поверьям, свечи являются элементом похоронных церемоний, а в високосном году негатив способен приумножаться, неся разочарования.

Носовые платки, жемчуг, носки

Такие вещи принесут лишь неприятности, касающиеся быта, а также станут причиной размолвок с близкими людьми;

Напомним,