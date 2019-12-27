ТОП-3 подарка-табу в 2020 году
Дарить подарки - дело не из простых. Однако стоит знать: не всякий подарок можно дарить в год Крысы из-за возможной негативной энергетики, которую он может повлечь за собой.
Зеркала
При разбитии этого подарка принято считать, что дарителя будут преследовать несчастья долгое время. Так же зеркало может отражать негативную энергетику, которая вовсе не приносит счастья.
Свечи
Носовые платки, жемчуг, носки
Такие вещи принесут лишь неприятности, касающиеся быта, а также станут причиной размолвок с близкими людьми;
Напомним,