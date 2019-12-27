ТОП-3 подарка-табу в 2020 году

27 декабря 2019 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 подарка-табу в 2020 году
ТОП-3 подарка-табу в 2020 году
pixabay.com

Дарить подарки - дело не из простых. Однако стоит знать: не всякий подарок можно дарить в год Крысы из-за возможной негативной энергетики, которую он может повлечь за собой.

Читайте такжеПраздничный салат с рисом и крабовыми палочками (рецепт)
Сегодня мы расскажем, что категорически запрещено дарить в високосный год Крысы. 

Зеркала

При разбитии этого подарка принято считать, что дарителя будут преследовать несчастья долгое время. Так же зеркало может отражать негативную энергетику, которая вовсе не приносит счастья. 

Свечи

Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2020?
Такой подарок символизирует беды и неприятности, а так же чреват обострением хронических заболеваний. По поверьям, свечи являются элементом похоронных церемоний, а в високосном году негатив способен приумножаться, неся разочарования. 

Носовые платки, жемчуг, носки 

Такие вещи принесут лишь неприятности, касающиеся быта, а также станут причиной размолвок с близкими людьми;

Напомним, 

Облако тегов

Новый год Лайфхаки подарки советы

Материалы по теме

Звездные ведущие канала «Украина» показали свои новогодние елки
Новости

Звездные ведущие канала «Украина» показали свои новогодние елкиЭксклюзив
Как правильно сочетать каблук и пуховик этой зимой?
Lifestyle

Как правильно сочетать каблук и пуховик этой зимой?
Расточительство и звездная болезнь: Дантес рассказал об уходящем десятилетии
Анонсы на ТВ

Расточительство и звездная болезнь: Дантес рассказал об уходящем десятилетии
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера
Lifestyle

В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
tv.ua