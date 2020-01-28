Учимся на ошибках: как правильно убрать заусеницу

28 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Учимся на ошибках: как правильно убрать заусеницу
Убираем заусеницу правильно
pixabay.com

Вы удивитесь, но оказывается, убрать заусеницу - задача не из простых.

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Сегодня мы расскажем о главных секретах и тонкостях этого дела. 

Для начала приобретите специальные маникюрные ножницы или щипчики. А после удаления заусеницы ногтевую пластину следует обработать дезинфицирующим средством. Мелкие заусеницы необходимо запиливать пилочкой для вашего спокойствия. 

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Не срезайте слишком много кожи - в противном случае она будет нарастать еще быстрее. Связано это с тем, что постоянное срезание кожи организм воспринимает как необходимость более активной регенерации. Поэтому важно срезать заусенцы очень аккуратно и без фанатизма. 

Если заусеница появилась внезапно, а пилочки под рукой нет?

Когда заусениц появляется неожиданно, а инструмента подходящего под рукой нет, то лучше совсем его не трогать. Совсем наверняка не нужно его отрывать или же вы подвергнете риску вашу кокку. Если совсем нет сил игнорировать заусенец, заклейте ранку пластырем, чтобы она не попадалась вам на глаза и не цеплялась ни за что. Так вы сможете дотерпеть до момента, когда рядом окажутся нужные инструменты. Как вариант — зайти в салон, где помогут решить эту проблему.

Напомним,

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