Свежий взгляд: развенчиваем главные мифы о патчах
Часто ли вы пользуетесь патчами? С их появлением в индустрии красоты все больше девушек стали прибегать к их помощи.
Долго держать патчи
Патчи не стоит держать на коже дольше, чем рекомендует изготовитель. Один из ингредиентов в составе патчей – вода. Поэтому, если применять их дольше указанного времени, вы можете получить противоположный эффект из-за испарения влаги, в том числе и из вашей кожи. Оптимальное время использования - до 30 минут.
Использовать каждый день
Патчи можно использовать по несколько раз
Во-первых, это не очень гигиенично. А во-вторых, их эффективность после первого раза равна примерно нулю.
Патчи эффективны в любом возрасте
Возрастная кожа требует уже более детально ухода и целого комплекса средств. Конечно, патчи лишними не будут, но и ограничиваться только ими мы не рекомендуем.
Напомним,