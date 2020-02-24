Свежий взгляд: развенчиваем главные мифы о патчах

Часто ли вы пользуетесь патчами? С их появлением в индустрии красоты все больше девушек стали прибегать к их помощи.

Долго держать патчи

Сегодня мы расскажем, каких ошибок стоит избегать в погоне за красотой.

Патчи не стоит держать на коже дольше, чем рекомендует изготовитель. Один из ингредиентов в составе патчей – вода. Поэтому, если применять их дольше указанного времени, вы можете получить противоположный эффект из-за испарения влаги, в том числе и из вашей кожи. Оптимальное время использования - до 30 минут.

Использовать каждый день

Патчи можно использовать по несколько раз

Патчи не стоит держать на коже дольше, чем рекомендует изготовитель. Один из ингредиентов в составе патчей – вода. Поэтому, если применять их дольше указанного времени, вы можете получить противоположный эффект из-за испарения влаги, в том числе и из вашей кожи.

Во-первых, это не очень гигиенично. А во-вторых, их эффективность после первого раза равна примерно нулю.

Патчи эффективны в любом возрасте

Возрастная кожа требует уже более детально ухода и целого комплекса средств. Конечно, патчи лишними не будут, но и ограничиваться только ими мы не рекомендуем.

Напомним,