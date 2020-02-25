Подбираем на глаз: 5 подходящих оправ очков для вас

Внешний вид на 50% формирует представление о человеке. Из них наличие и оправа очков занимают целых 15%.

Авиаторы

Cегодня мы расскажем о пяти трендовых формах очков , которые подойдут вам для повседневной жизни.

Данная модель является безоговорочный классикой в своем жанре. Их можно комбинировать с разными стилями, такими как casual, классический, спортивный шик и т.п. для создания оригинального образа. Сами по себе они достаточно лаконичны и самодостаточны, поэтому больше аксессуаров можно и не носить.

Оверсайз

Кошачий глаз

Мода на большие вещи перекочевала и в аксессуары. Эти очки очень практичны для зрения — отлично подходят для людей с близорукостью. Такая модель добавит образу хорошей эксцентричности и покажет людям, что вы держите руку на пульсе модных веяний.

Хотите добавить к образу женственности - выбирайте кошачий глаз. Такая оправа показывает вашу игривость, которая не выходит за рамки допустимого. Если же хотите чтобы образ получился более насыщенным, выбирайте оправы с яркими цветами или с необычным принтом.

Полуоправы

Еще один тренд, который бьет все рекорды по популярности. Такая модель визуально меняет форму лица и подчеркивает его верхнюю часть. Отлично подходит под классический стиль, а за счет тонкой верхней оправы не привлекает много внимания, а лишь дополняет образ.

Круглая оправа

Правда такой вариант подойдет далеко не всем. Если у вас круглая форма лица, то еще больше акцентировать на этом внимание нет необходимости. Так же и относительно стиля: вам необходимо продумывать гардероб и придерживаться одного модного кодекса. Если вы уже занимаете высокую должность, а на работу ходите в дорогих костюмах, то этот вариант отлично подчеркнет ваш статус.

Напомним,