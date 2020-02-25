Подбираем на глаз: 5 подходящих оправ очков для вас

25 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Подбираем на глаз: 5 подходящих оправ очков для вас
Подбираем для себя: 5 подходящих оправ очков для вас
pixabay.com

Внешний вид на 50% формирует представление о человеке. Из них наличие и оправа очков занимают целых 15%.

Читайте такжеТОП-3 эффективных совета для кожи, склонной к аллергии
Cегодня мы расскажем о пяти трендовых формах очков, которые подойдут вам для повседневной жизни. 

Авиаторы

Данная модель является безоговорочный классикой в своем жанре. Их можно комбинировать с разными стилями, такими как casual, классический, спортивный шик и т.п. для создания оригинального образа. Сами по себе они достаточно лаконичны и самодостаточны, поэтому больше аксессуаров можно и не носить. 

Оверсайз

Читайте такжеБоремся с завистью: 3 эффективных совета
Мода на большие вещи перекочевала и в аксессуары. Эти очки очень практичны для зрения — отлично подходят для людей с близорукостью. Такая модель добавит образу хорошей эксцентричности и покажет людям, что вы держите руку на пульсе модных веяний. 

Кошачий глаз

Хотите добавить к образу женственности - выбирайте кошачий глаз. Такая оправа показывает вашу игривость, которая не выходит за рамки допустимого.  Если же хотите чтобы образ получился более насыщенным, выбирайте оправы с яркими цветами или с необычным принтом.

Полуоправы

Еще один тренд, который бьет все рекорды по популярности. Такая модель визуально меняет форму лица и подчеркивает его верхнюю часть. Отлично подходит под классический стиль, а за счет тонкой верхней оправы не привлекает много внимания, а лишь дополняет образ.

Круглая оправа

Правда такой вариант подойдет далеко не всем. Если у вас круглая форма лица, то еще больше акцентировать на этом внимание нет необходимости. Так же и относительно стиля: вам необходимо продумывать гардероб и придерживаться одного модного кодекса. Если вы уже занимаете высокую должность, а на работу ходите в дорогих костюмах, то этот вариант отлично подчеркнет ваш статус. 

Напомним,

Облако тегов

очки красота советы Тренды

Материалы по теме

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Lifestyle

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Свежий взгляд: развенчиваем главные мифы о патчах
Lifestyle

Свежий взгляд: развенчиваем главные мифы о патчах
Стилист назвала ТОП-3 образа, которые поразят мужчину на свидании
Lifestyle

Стилист назвала ТОП-3 образа, которые поразят мужчину на свидании
Звезда «Женского квартала» станет мамой
Новости

Звезда «Женского квартала» станет мамой

Популярное на сайте

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK