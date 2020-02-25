Подбираем на глаз: 5 подходящих оправ очков для вас
Внешний вид на 50% формирует представление о человеке. Из них наличие и оправа очков занимают целых 15%.
Авиаторы
Данная модель является безоговорочный классикой в своем жанре. Их можно комбинировать с разными стилями, такими как casual, классический, спортивный шик и т.п. для создания оригинального образа. Сами по себе они достаточно лаконичны и самодостаточны, поэтому больше аксессуаров можно и не носить.
Оверсайз
Кошачий глаз
Хотите добавить к образу женственности - выбирайте кошачий глаз. Такая оправа показывает вашу игривость, которая не выходит за рамки допустимого. Если же хотите чтобы образ получился более насыщенным, выбирайте оправы с яркими цветами или с необычным принтом.
Полуоправы
Еще один тренд, который бьет все рекорды по популярности. Такая модель визуально меняет форму лица и подчеркивает его верхнюю часть. Отлично подходит под классический стиль, а за счет тонкой верхней оправы не привлекает много внимания, а лишь дополняет образ.
Круглая оправа
Правда такой вариант подойдет далеко не всем. Если у вас круглая форма лица, то еще больше акцентировать на этом внимание нет необходимости. Так же и относительно стиля: вам необходимо продумывать гардероб и придерживаться одного модного кодекса. Если вы уже занимаете высокую должность, а на работу ходите в дорогих костюмах, то этот вариант отлично подчеркнет ваш статус.
Напомним,