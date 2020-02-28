ТОП-5 способов разнообразить свою жизнь

28 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 способов разнообразить свою жизнь
ТОП-5 способов разнообразить свою жизнь
pixabay.com

Вам кажется, будто жизнь проходит мимо вас, а вы просто живете на работе?

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Сегодня мы поделимся с вами главными советами, как разнообразить свою жизнь и привнести в нее новые краски. 

Полюбите работу

Жизнь невероятно коротка для того, чтобы тратить ее на нелюбимую работу. Если вам она не приносит удовольствия - поменяйте работу. Если боитесь это сделать - найдите причины любить ее. К примеру, подружитесь с коллегами. Когда атмосфера в коллективе приятная, то и работается проще. 

Измените привычный маршрут 

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Можно менять даже мелочи, чтобы почувствовать себя по-иному. Выйдете на остановку раньше, обойдите офис другой стороной. 

День для себя

Такой перезагрузки будет достаточно для того, чтобы еще две недели не убивать людей (взглядом, конечно же). Следуйте основным правилам: 

  • убедитесь, что на сегодня не запланировано никаких встреч
  • не снимайте пижаму с самого утра и до вечера;
  • отключите телефон;
  • ешьте любимую еду;
  • смотрите любимый сериал с утра и до самого вечера;

Встретьтесь с любимыми друзьями 

Не ограничивайте себя выходными. Хотите встретиться с друзьями сегодня - зовите их немедленно. Изредка позволяйте себе небольшую вечеринку. Тогда в вашей жизни будет больше красок.

Найдите хобби

Смотреть видео на ютубе тоже, конечно, круто, но куда лучше найти себе оффлайн развлечение. Мир открыт к тому, чтобы давать вам новые знания: уроки танцев, изучение языка или курсы по живописи. 
Все в ваших руках!
Напомним, 

 

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