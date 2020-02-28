ТОП-5 способов разнообразить свою жизнь

Вам кажется, будто жизнь проходит мимо вас, а вы просто живете на работе?

Полюбите работу

Сегодня мы поделимся с вами главными советами , как разнообразить свою жизнь и привнести в нее новые краски.

Жизнь невероятно коротка для того, чтобы тратить ее на нелюбимую работу. Если вам она не приносит удовольствия - поменяйте работу. Если боитесь это сделать - найдите причины любить ее. К примеру, подружитесь с коллегами. Когда атмосфера в коллективе приятная, то и работается проще.

Измените привычный маршрут

День для себя

Можно менять даже мелочи, чтобы почувствовать себя по-иному. Выйдете на остановку раньше, обойдите офис другой стороной.

Такой перезагрузки будет достаточно для того, чтобы еще две недели не убивать людей (взглядом, конечно же). Следуйте основным правилам:

убедитесь, что на сегодня не запланировано никаких встреч

не снимайте пижаму с самого утра и до вечера;

отключите телефон;

ешьте любимую еду;

смотрите любимый сериал с утра и до самого вечера;

Встретьтесь с любимыми друзьями

Не ограничивайте себя выходными. Хотите встретиться с друзьями сегодня - зовите их немедленно. Изредка позволяйте себе небольшую вечеринку. Тогда в вашей жизни будет больше красок.

Найдите хобби

Смотреть видео на ютубе тоже, конечно, круто, но куда лучше найти себе оффлайн развлечение. Мир открыт к тому, чтобы давать вам новые знания: уроки танцев, изучение языка или курсы по живописи.

Все в ваших руках!

Напомним,