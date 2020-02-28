ТОП-5 способов разнообразить свою жизнь
Вам кажется, будто жизнь проходит мимо вас, а вы просто живете на работе?
Полюбите работу
Жизнь невероятно коротка для того, чтобы тратить ее на нелюбимую работу. Если вам она не приносит удовольствия - поменяйте работу. Если боитесь это сделать - найдите причины любить ее. К примеру, подружитесь с коллегами. Когда атмосфера в коллективе приятная, то и работается проще.
Измените привычный маршрут
День для себя
Такой перезагрузки будет достаточно для того, чтобы еще две недели не убивать людей (взглядом, конечно же). Следуйте основным правилам:
- убедитесь, что на сегодня не запланировано никаких встреч
- не снимайте пижаму с самого утра и до вечера;
- отключите телефон;
- ешьте любимую еду;
- смотрите любимый сериал с утра и до самого вечера;
Встретьтесь с любимыми друзьями
Не ограничивайте себя выходными. Хотите встретиться с друзьями сегодня - зовите их немедленно. Изредка позволяйте себе небольшую вечеринку. Тогда в вашей жизни будет больше красок.
Найдите хобби
Напомним,