63-летняя мускулистая бабушка из Австралии сводит с ума мужчин

4 марта 2020 10:30 Алла Лысак
63-летняя мускулистая бабушка из Австралии сводит с ума мужчин
63-летняя мускулистая бабушка сводит с ума мужчин / instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Рельефное тело 63-летней жительницы Мельбурна привлекает внимание!

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Необычную бабушку зовут Лесли Максвелл, она воспитывает троих внуков и продолжает заниматься своим любимым делом. Таким делом для нее стал спорт, что сделало Лесли предметом завести как мужчин, так и женщин. 

Она ходит в спортивный зал и тренируется в темпе молодых спортсменов пять раз в неделю.

Кроме того, Лесли имеет статус профессионального тренера и награды. 

Мама всегда говорила, что мужчинам не нравятся мускулистые женщины, теперь я знаю, что это не так. Со мной часто флиртуют мужчины гораздо моложе моего возраста, недостатка в мужском внимании не испытываю, иногда его бывает даже слишком много!

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По словам Лесли, своим примером она хочет вдохновить женщин всегда работать над собой и не списывать свою лень на возраст и естественные изменения тела. 

Я чувствую себя гораздо лучше, чем в молодом возрасте.

63-летняя мускулистая бабушка сводит с ума мужчин / instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Напомним,

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