63-летняя мускулистая бабушка из Австралии сводит с ума мужчин

Рельефное тело 63-летней жительницы Мельбурна привлекает внимание!

Необычную бабушку зовут Лесли Максвелл, она воспитывает троих внуков и продолжает заниматься своим любимым делом. Таким делом для нее стал спорт , что сделало Лесли предметом завести как мужчин, так и женщин.

Она ходит в спортивный зал и тренируется в темпе молодых спортсменов пять раз в неделю.

Кроме того, Лесли имеет статус профессионального тренера и награды.

Мама всегда говорила, что мужчинам не нравятся мускулистые женщины, теперь я знаю, что это не так. Со мной часто флиртуют мужчины гораздо моложе моего возраста, недостатка в мужском внимании не испытываю, иногда его бывает даже слишком много!

По словам Лесли, своим примером она хочет вдохновить женщин всегда работать над собой и не списывать свою лень на возраст и естественные изменения тела.

Я чувствую себя гораздо лучше, чем в молодом возрасте.

63-летняя мускулистая бабушка сводит с ума мужчин / instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Напомним,