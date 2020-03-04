63-летняя мускулистая бабушка из Австралии сводит с ума мужчин
Рельефное тело 63-летней жительницы Мельбурна привлекает внимание!
Она ходит в спортивный зал и тренируется в темпе молодых спортсменов пять раз в неделю.
Кроме того, Лесли имеет статус профессионального тренера и награды.
Мама всегда говорила, что мужчинам не нравятся мускулистые женщины, теперь я знаю, что это не так. Со мной часто флиртуют мужчины гораздо моложе моего возраста, недостатка в мужском внимании не испытываю, иногда его бывает даже слишком много!
Я чувствую себя гораздо лучше, чем в молодом возрасте.
Напомним,