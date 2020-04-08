ТОП-5 советов по бьюти-рутине на карантине

8 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 советов по бьюти-рутине на карантине
ТОП-5 советов по бьюти-рутине на карантине
pixabay.com

Карантин - отличный повод уделить больше времени себе, своему здоровью и внешнему виду.

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Сегодня мы поделимся пятью идеями для вашей бьюти-рутины, которые очень легко и интересно воплотить в домашних реалиях. 

Маска для рук

А руках вы почему-то чаще всего забываем. И если лицо у нас остается ухоженным, то до рук это чаще всего не доходит. А поскольку  антисептик и антибактериальное мыло сушат их нежную кожу, поэтому сейчас самое время начать борьбу с сухостью. Нанесите на обезвоженные участки питательный крем и наденьте специальные варежки, чтобы формула лучше впиталась. Делайте такую процедуру перед сном. 

Помыть кисти

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Кисти для макияжа в идеале должны мыться каждый раз после их использования. Особенно если это кисти для консилеллера, тональной основы и других средств крестообразной текстуры. На практике же многие моют кисти в лучшем случае раз в неделю. На карантине вы можете наконец-то заняться этим важным делом, чтобы не подвергать свою кожу дополнительным рискам. 

Домашний антисептик

Сделать антисептик в домашних условиях куда проще, чем вы думаете. Возьмите 2 части медицинского спирта и 1 часть геля алоэ вера. Смешайте и дайте настояться в течение двух суток. Санитайзер готов!

Переберите косметичку

Мы уверены: хоть одно средство с истекшим сроком годности там должно было найтись. Переберите тщательно вашу косметичку. Выкиньте просроченное, а ненужное отдайте маме, подружке или сестре. 

Поэкспериментируйте

Карантин - отличное время, чтобы обучиться чему-то новому. К примеру, обучиться технике рисования ровных стрелок или укладки. Все, до чего ранее руки ваши не доходили, теперь вполне может стать небольшими целями для достижения. 

Напомним,

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