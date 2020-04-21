Как подстричь себя в домашних условиях: главные правила

21 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как подстричь себя в домашних условиях: главные правила
Как подстричь себя в домашних условиях: главные правила
Pinterest

Карантин во многом стал еще и испытанием и проверкой на мастерство девушек следить за своей внешностью в полевых условиях.

Читайте такжеПолезные лайфхаки красоты от Ревизора Юлии Панковой: ТОП-4 утренних ритуала для лица и тела
Сегодня мы расскажем, как подстричь себя в домашних условиях . Да еще и так, чтобы все спрашивали, к какому мастеру вы записаны. 

Забудьте про обычные ножницы

Стричь волосы ни в коем случае не стоит обычными канцелярскими ножницами. К счастью, для этого нужно не так много. Если у вас нет специальных ножниц с острым лезвием, вы можете заказать их в интернете. Альтернативой таким ножницам могут стать обычные тканевые: их лезвия более острые для подобных манипуляций с волосами. 

Не стригите влажные волосы 

Читайте также27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом
Влажные волосы обычно визуально более длинные, чем сухие. Именно поэтому очень часто можно допустить такую ошибку и состричь больше, чем вы хотели изначально. Для того, чтобы избежать подобных казусов, вам необходимо для начала хорошенько высушить их феном. 

Не спешите 

Для начала выделите себе полноценный час для стрижки волос. Начинайте делать это постепенно. Не состригайте слишком крупные пряди волос. Лучше всего предварительно хорошенько прочесать их расческой с мелкими зубчиками. 

Стригите под углом 

Вместо того, чтобы обрезать челку прямой линией, держите ножницы так, чтобы они разрезали волосы под углом. Таким образом прическа будет выглядеть более целостно и опрятно. 

Напомним,

Облако тегов

красота советы стрижка каре стильная прическа

Материалы по теме

Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: достаньте их немедленно!
ЗОЖ

Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: достаньте их немедленно!
ТОП-5 повседневных привычек, которые портят вашу кожу: вы тоже так делаете
ЗОЖ

ТОП-5 повседневных привычек, которые портят вашу кожу: вы тоже так делаете
Что привлекает парней в девушках больше всего: ТОП-5 основных факторов
Психология

Что привлекает парней в девушках больше всего: ТОП-5 основных факторов
Сергей Притула рассказал, как карантин пошел ему на пользу
Новости

Сергей Притула рассказал, как карантин пошел ему на пользу

Популярное на сайте

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK