Как подстричь себя в домашних условиях: главные правила
Карантин во многом стал еще и испытанием и проверкой на мастерство девушек следить за своей внешностью в полевых условиях.
Забудьте про обычные ножницы
Стричь волосы ни в коем случае не стоит обычными канцелярскими ножницами. К счастью, для этого нужно не так много. Если у вас нет специальных ножниц с острым лезвием, вы можете заказать их в интернете. Альтернативой таким ножницам могут стать обычные тканевые: их лезвия более острые для подобных манипуляций с волосами.
Не стригите влажные волосы
Не спешите
Для начала выделите себе полноценный час для стрижки волос. Начинайте делать это постепенно. Не состригайте слишком крупные пряди волос. Лучше всего предварительно хорошенько прочесать их расческой с мелкими зубчиками.
Стригите под углом
Вместо того, чтобы обрезать челку прямой линией, держите ножницы так, чтобы они разрезали волосы под углом. Таким образом прическа будет выглядеть более целостно и опрятно.