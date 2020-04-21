Как подстричь себя в домашних условиях: главные правила

Карантин во многом стал еще и испытанием и проверкой на мастерство девушек следить за своей внешностью в полевых условиях.

Забудьте про обычные ножницы

Сегодня мы расскажем, как подстричь себя в домашних условиях . Да еще и так, чтобы все спрашивали, к какому мастеру вы записаны.

Стричь волосы ни в коем случае не стоит обычными канцелярскими ножницами. К счастью, для этого нужно не так много. Если у вас нет специальных ножниц с острым лезвием, вы можете заказать их в интернете. Альтернативой таким ножницам могут стать обычные тканевые: их лезвия более острые для подобных манипуляций с волосами.

Не стригите влажные волосы

Не спешите

Влажные волосы обычно визуально более длинные, чем сухие. Именно поэтому очень часто можно допустить такую ошибку и состричь больше, чем вы хотели изначально. Для того, чтобы избежать подобных казусов, вам необходимо для начала хорошенько высушить их феном.

Для начала выделите себе полноценный час для стрижки волос. Начинайте делать это постепенно. Не состригайте слишком крупные пряди волос. Лучше всего предварительно хорошенько прочесать их расческой с мелкими зубчиками.

Стригите под углом

Вместо того, чтобы обрезать челку прямой линией, держите ножницы так, чтобы они разрезали волосы под углом. Таким образом прическа будет выглядеть более целостно и опрятно.

Напомним,