Как работать из дома и не сходить с ума: главные правила

Как работать из дома и не сходить с ума: главные правила

Работать уже полтора месяца на дому - то еще испытание для многих.

Осознайте всю ситуацию

Многие начинают медленно сходить с ума либо испытывать напряженное эмоциональное состояние. Сегодня мы расскажем, как принять ситуацию и начать получать минимальное удовольствие от работы на дому.

Сейчас весь мир находится в равных условиях. Серьезно. Все уровнялись, а значит, живите с мыслью, что вам все приходится сидеть дома по объективным причинам. Проработайте эту ситуацию у себя в голове. Спросите, какие страхи беспокоят вас больше всего. Чего вам хочется получить. А главное - постарайтесь найти три плюса в сложившейся ситуации. Главное - не доводите себя до эмоционального истощения. Ведь потом это может очень плохо закончиться.

Создайте режим

Не сидите в пижаме

Если вы живите вместе с семьей, определите правила, согласно которым будет жить ваша семья в ближайшее время. Заведите за правило соблюдать личные границы друг друга. К примеру, прежде чем войти в комнату, домочадец должен постучать в дверь и спросить, можно ли войти. Такое правильно поможет создать вам личностные границы и очертить свое персональное пространство.

От одежды тоже зависит много. Если вы будет продолжать работать на дому в том, в чем спите, то продуктивность вашей работы будет ничтожно мала. Чтобы увеличить ее, вам необходимо переодеться в более официальные вещи. Вы же не ходите на работу в штанах с героями из мультиков, правда?

Следите за своим рабочим место

Хаос на столе - хаос в голове. Чтобы избежать его образования, регулярно убирайте все лишнее и оставляйте максимально пустой и чистый стол. Так у вас будет ощущение, что вы уже «разгреблись» с делами и мозг будет работать эффективнее.

Напомним,