Какие повседневные привычки наносят огромный вред вашей внешности: вы тоже так делаете

Привычки могут быть хорошими, так и плохими. И если хорошие мы принимаем, а от плохих пытаемся избавиться, то что же делать с третьей категорией - опасными для нашего здоровья, но уж очень устоявшимися?

Снимать шеллак самостоятельно

Сегодня мы расскажем от каких трех привычек вам необходимо избавиться в кратчайшие сроки. Иначе вам придется тратить свои сбережения для восстановления красоты.

Тоже так делали ведь, правда? Во-первых, выглядит это весьма неопрятно. Конечно, если отбросить эстетический момент, то можно было бы и сэкономить на снятии гель-лака в салоне. Но тут все не так просто. Дело в том, что обдирание лака очень опасно для ногтевой пластины. Если шеллак хорошо прикреплен к ногтю, то есть риск снять лак вместе с ним. В результате вы не сможете еще длительное время ходить с маникюром, поскольку ногтевая пластина будет очень повреждена, а также вам будет необходимо тратить каждую неделю деньги на восстанавливающие масла. Всегда пользуйтесь специальной жидкостью для снятия лака. А еще лучше - делайте это в салонах у профессионала.

Трогать лицо руками

Кусать губы

Тоже одна из наиболее распространенных привычек среди всех людей. По статистике, каждый час мы трогаем свое лицо от 16 до 25 раз. К тому же, происходит это совсем непроизвольно. Тут уже стоит просто следить за количеством раз. К счастью, в связи с карантином люди стали более бдительными к своему здоровью, поэтому знают, что прежде всего руки нужно обработать антисептиком - а потом уже трогать лицо. Конечно, вы все равно не сможете избежать контакта рук с лицом, поэтому в ваших силах сделать только этот контакт наименее опасным для кожи и всей иммунной системы.

Таким образом вы можете как измазать помадой губы (что, согласитесь, выглядит весьма неряшливо), так и поранить свою кожу. При последнем варианте губы будут сильно кровоточить и иметь очень непрезентабельный вид. Если корень проблемы кроется в постоянных стрессах, попробуйте жевать жевательную резинку. Такой трюк поможет вам переключиться и занять мысли жеванием. А чтобы губы не выглядели шелушащимися и потрескавшимися, регулярно пользуйтесь бальзамом для губ.

Напомним,