Какие повседневные привычки наносят огромный вред вашей внешности: вы тоже так делаете
Привычки могут быть хорошими, так и плохими. И если хорошие мы принимаем, а от плохих пытаемся избавиться, то что же делать с третьей категорией - опасными для нашего здоровья, но уж очень устоявшимися?
Снимать шеллак самостоятельно
Тоже так делали ведь, правда? Во-первых, выглядит это весьма неопрятно. Конечно, если отбросить эстетический момент, то можно было бы и сэкономить на снятии гель-лака в салоне. Но тут все не так просто. Дело в том, что обдирание лака очень опасно для ногтевой пластины. Если шеллак хорошо прикреплен к ногтю, то есть риск снять лак вместе с ним. В результате вы не сможете еще длительное время ходить с маникюром, поскольку ногтевая пластина будет очень повреждена, а также вам будет необходимо тратить каждую неделю деньги на восстанавливающие масла. Всегда пользуйтесь специальной жидкостью для снятия лака. А еще лучше - делайте это в салонах у профессионала.
Трогать лицо руками
Кусать губы
Таким образом вы можете как измазать помадой губы (что, согласитесь, выглядит весьма неряшливо), так и поранить свою кожу. При последнем варианте губы будут сильно кровоточить и иметь очень непрезентабельный вид. Если корень проблемы кроется в постоянных стрессах, попробуйте жевать жевательную резинку. Такой трюк поможет вам переключиться и занять мысли жеванием. А чтобы губы не выглядели шелушащимися и потрескавшимися, регулярно пользуйтесь бальзамом для губ.
Напомним,
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