Как сшить модную панамку из старых джинсов: инструкция пошагово

7 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как сшить модную панамку из старых джинсов: инструкция пошагово
Как сшить модную панамку из старых джинсов: инструкция пошагово
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В этом году панамки бьют все рекорды по популярности. Особенно, джинсовые.

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Чтобы не отставать от мировых тенденций, обязательно воспользуйтесь также этим способом сшить по-настоящему трендовую вещь. К тому же, это можно сделать уже из ненужных джинсов. 

Вам понадобятся: 

  • старые джинсы
  • ножницы
  • сантиметр 
  • ручка
  • бумага 
  • булавки

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Как сшить панамку:

  1. Первые делом измерьте окружность головы. 
  2. По ней сделайте выкройки на куске картона либо бумаги. 
  3. Их необходимо сделать по 4 штуки. 
  4. Далее сделайте выкройку для верхушки вашей панамки. 
  5. Она должна быть примерно в три раза меньше окружности вашей головы. 
  6. Далее выкройте джинсовый верх панамки и подложку. 
  7. Затем скрепите части панамки булавками и прошейте. 
  8. Затем соедините материал верха с подкладкой и сшейте. 
  9. Ваша стильная панамка готова. 

Важно 

Подробнее узнать, как правильно сшить панамку, вы можете из этого видео: 

Напомним, 

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