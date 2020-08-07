Как сшить модную панамку из старых джинсов: инструкция пошагово
7 августа 2020 11:30
Как сшить модную панамку из старых джинсов: инструкция пошагово
В этом году панамки бьют все рекорды по популярности. Особенно, джинсовые.
вещь. К тому же, это можно сделать уже из ненужных джинсов.
Вам понадобятся:
- старые джинсы
- ножницы
- сантиметр
- ручка
- бумага
- булавки
- Первые делом измерьте окружность головы.
- По ней сделайте выкройки на куске картона либо бумаги.
- Их необходимо сделать по 4 штуки.
- Далее сделайте выкройку для верхушки вашей панамки.
- Она должна быть примерно в три раза меньше окружности вашей головы.
- Далее выкройте джинсовый верх панамки и подложку.
- Затем скрепите части панамки булавками и прошейте.
- Затем соедините материал верха с подкладкой и сшейте.
- Ваша стильная панамка готова.
Важно
Подробнее узнать, как правильно сшить панамку, вы можете из этого видео:
Напомним,