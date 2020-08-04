Как заморозить на зиму кукурузу: пошаговая инструкция
4 августа 2020 17:00
Как заморозить на зиму кукурузу: пошаговая инструкция
Не стоит отказывать себе в ароматной и сочной кукурузе даже зимой.
зиму вместе с ягодами и вареньем. Вам нужно проявить всего лишь немного усилий.
Пошаговая инструкция:
- Для начала почистите все початки.
- Затем уберите все зерна в кипящую воду.
- Далее проварите кукурузу 5-7 минут.
- При этом необходимо внимательно смотреть за тем, чтобы она была полностью в воде.
- Следующим делом вылейте воду в нужную емкость и добавьте лед.
- В эту воду поместите кукурузу.
- Выдержите ее несколько минут и сразу же разложите на полотенце.
- Ножом срежьте зерна с обсохшего и остывшего початка.
- После этого разложите кукурузу по пакетам так, чтобы при нажатии все зерна разошлись в один аккуратный слой.
- Благодаря таким манипуляциям рани быстрее замерзнут и не будут прилипать друг к другу.
- Далее сложите все в морозилку.
- Зимой наслаждайтесь вкусом лета в вашей тарелке.
Чтобы качественно заморозить кукурузу, дайте лишней жидкости стечь с початка перед заморозкой.
Напомним,