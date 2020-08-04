Как заморозить на зиму кукурузу: пошаговая инструкция

4 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как заморозить на зиму кукурузу: пошаговая инструкция
Как заморозить на зиму кукурузу: пошаговая инструкция
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Не стоит отказывать себе в ароматной и сочной кукурузе даже зимой.

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Вы будете удивлены, но ее тоже вполне легко заморозить на зиму вместе с ягодами и вареньем. Вам нужно проявить всего лишь немного усилий. 

Пошаговая инструкция: 

  1. Для начала почистите все початки. 
  2. Затем уберите все зерна в кипящую воду. 
  3. Далее проварите кукурузу 5-7 минут.
  4. При этом необходимо внимательно смотреть за тем, чтобы она была полностью в воде. 
  5. Следующим делом вылейте воду в нужную емкость и добавьте лед.
  6. В эту воду поместите кукурузу. 
  7. Выдержите ее несколько минут и сразу же разложите на полотенце.
  8. Ножом срежьте зерна с обсохшего и остывшего початка.
  9. После этого разложите кукурузу по пакетам так, чтобы при нажатии все зерна разошлись в один аккуратный слой.
  10. Благодаря таким манипуляциям рани быстрее замерзнут и не будут прилипать друг к другу. 
  11. Далее сложите все в морозилку.
  12. Зимой наслаждайтесь вкусом лета в вашей тарелке. 

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Лайфхак 

Чтобы качественно заморозить кукурузу, дайте лишней жидкости стечь с початка перед заморозкой. 

Напомним, 

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