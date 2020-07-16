Стартовый набор путешественника: какие вещи нужно обязательно взять с собой
Казалось бы, зачем кому-то нужны советы, что взять в отпуск, если все и так очевидно?
Паспорт и другие документы
Конечно, это очевидно, если вы летите куда-то либо едете на поезде. Однако, когда речь заходит о поездках на своем авто, к примеру, к морю, то многие отдыхающие пренебрегают этим правилом. И очень зря: паспорт - гарантия вашей безопасности и комфортного путешествия. Ведь никто не знает никогда, когда эта бумажка пригодится. А взять его с собой не составит вам труда.
Деньги
Принадлежности для ванной
Не во всех гостиничных номерах есть зубная щетка либо паста. В апартаментах - практически никогда. Позаботьтесь об этом заранее: возьмите щетку, средство и зубную нить.
Головной убор
Отдых у моря таит в себе множество неприятных нюансов. К примеру, яркое и жаркое солнце, которое с легкостью может сделать вам солнечный удар. Хотите избежать и его, и неприятных последствий после? Тогда обязательно запаситесь головным убором. Но помните: выбирайте панамку либо кепку только светлых оттенков. Наиболее оптимальный вариант - соломенная шляпа, которая будет отражать лучи солнца.
Напомним,