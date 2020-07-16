Стартовый набор путешественника: какие вещи нужно обязательно взять с собой

16 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Стартовый набор путешественника: какие вещи нужно обязательно взять с собой
Стартовый набор путешественника: какие вещи нужно обязательно взять с собой
pixabay.com

Казалось бы, зачем кому-то нужны советы, что взять в отпуск, если все и так очевидно?

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Однако, не будьте столь самонадеянными. Вполне вероятно, что-то все же может выйти из поля вашего зрения. Именно поэтому лучше еще раз перепроверить все ваши вещи и написать список с вещами, которые просто нельзя не взять с собой. 

Паспорт и другие документы

Конечно, это очевидно, если вы летите куда-то либо едете на поезде. Однако, когда речь заходит о поездках на своем авто, к примеру, к морю, то многие отдыхающие пренебрегают этим правилом. И очень зря: паспорт - гарантия вашей безопасности и комфортного путешествия. Ведь никто не знает никогда, когда эта бумажка пригодится. А взять его с собой не составит вам труда. 

Деньги

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Без денег вы вряд ли сможете поехать на комфортный отдых. Хотя автостоп еще никто не отменял. Но если вы действительно хотите получить релакс - возьмите валюту просто на всякий случай. При этом лучше класть ее не в кошелек к общей сумме денег, а запрятать в другое место. Ситуации могут быть разные, поэтому если вы потеряете кошелек, у вас всегда должен быть запасной вариант. 

Принадлежности для ванной 

Не во всех гостиничных номерах есть зубная щетка либо паста. В апартаментах - практически никогда. Позаботьтесь об этом заранее: возьмите щетку, средство и зубную нить. 

Головной убор 

Отдых у моря таит в себе множество неприятных нюансов. К примеру, яркое и жаркое солнце, которое с легкостью может сделать вам солнечный удар. Хотите избежать и его, и неприятных последствий после? Тогда обязательно запаситесь головным убором. Но помните: выбирайте панамку либо кепку только светлых оттенков. Наиболее оптимальный вариант - соломенная шляпа, которая будет отражать лучи солнца. 

Напомним, 

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