Стартовый набор путешественника: какие вещи нужно обязательно взять с собой

Казалось бы, зачем кому-то нужны советы, что взять в отпуск, если все и так очевидно?

Паспорт и другие документы

Однако, не будьте столь самонадеянными. Вполне вероятно, что-то все же может выйти из поля вашего зрения . Именно поэтому лучше еще раз перепроверить все ваши вещи и написать список с вещами, которые просто нельзя не взять с собой.

Конечно, это очевидно, если вы летите куда-то либо едете на поезде. Однако, когда речь заходит о поездках на своем авто, к примеру, к морю, то многие отдыхающие пренебрегают этим правилом. И очень зря: паспорт - гарантия вашей безопасности и комфортного путешествия. Ведь никто не знает никогда, когда эта бумажка пригодится. А взять его с собой не составит вам труда.

Деньги

Принадлежности для ванной

Без денег вы вряд ли сможете поехать на комфортный отдых. Хотя автостоп еще никто не отменял. Но если вы действительно хотите получить релакс - возьмите валюту просто на всякий случай. При этом лучше класть ее не в кошелек к общей сумме денег, а запрятать в другое место. Ситуации могут быть разные, поэтому если вы потеряете кошелек, у вас всегда должен быть запасной вариант.

Не во всех гостиничных номерах есть зубная щетка либо паста. В апартаментах - практически никогда. Позаботьтесь об этом заранее: возьмите щетку, средство и зубную нить.

Головной убор

Отдых у моря таит в себе множество неприятных нюансов. К примеру, яркое и жаркое солнце, которое с легкостью может сделать вам солнечный удар. Хотите избежать и его, и неприятных последствий после? Тогда обязательно запаситесь головным убором. Но помните: выбирайте панамку либо кепку только светлых оттенков. Наиболее оптимальный вариант - соломенная шляпа, которая будет отражать лучи солнца.

Напомним,