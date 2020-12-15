Почему люди чаще ссорятся во время праздников?

Почему люди чаще ссорятся во время праздников?

Почему за праздничным столом люди так часто ссорятся? Психологи назвали ТОП-3 причины споров во время торжеств.

Неудобные вопросы родных

Если вы заметили, что уже тихо ненавидите семейные праздники , не торопитесь ощущать стыд. Люди действительно ссорятся за столом чаще, чем в другой день. Давайте выясним, что выводит людей из себя и, главное, как избежать этой Вакханалии?

Собрались люди, которые давно друг друга не видели, и некоторые просто не в состоянии соблюсти чувство такта. И начинается… Когда вы заведете ребенка? Когда замуж? А сколько муж зарабатывает? Независимо от пола, возраста и семейного положения неудобные вопросы настигнут каждого. Попробуйте установить определенные рамки приличия и личного пространства, заявив, что «эту тему здесь и сейчас не хочу обсуждать. Извините». И улыбнитесь!

Еда и диеты

Не для всех еда является настоящим культом, когда кто-то пытается агрессивно навязать свой образ жизни (в данном случае – образ питания) кому-то другому, человек может отреагировать агрессивно. Ок, ты веган, ок, не употребляешь глютен, ок, сидишь на диете, но можно ли поговорить сейчас о чем-то другом?

В конце концов, не бойтесь сказать, что довольны своим рационом.

Политические дискуссии

Ух, не зря о политических дискуссиях за столом сочинили столько анекдотов. Достаточно одному упомянуть какого-то политика, как сразу включится оппонент. Вы и оглянуться не успели, как за столом уже начались горячие дебаты.

Подобное происходит не только в Украине, одинаково люди ведут себя и в Германии, и в США.

Политические споры беспощадны, поэтому желательно их гасить любыми доступными способами!

Напомним,