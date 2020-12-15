Почему люди чаще ссорятся во время праздников?
Почему за праздничным столом люди так часто ссорятся? Психологи назвали ТОП-3 причины споров во время торжеств.
Неудобные вопросы родных
Собрались люди, которые давно друг друга не видели, и некоторые просто не в состоянии соблюсти чувство такта. И начинается… Когда вы заведете ребенка? Когда замуж? А сколько муж зарабатывает? Независимо от пола, возраста и семейного положения неудобные вопросы настигнут каждого. Попробуйте установить определенные рамки приличия и личного пространства, заявив, что «эту тему здесь и сейчас не хочу обсуждать. Извините». И улыбнитесь!
Еда и диеты
В конце концов, не бойтесь сказать, что довольны своим рационом.
Политические дискуссии
Ух, не зря о политических дискуссиях за столом сочинили столько анекдотов. Достаточно одному упомянуть какого-то политика, как сразу включится оппонент. Вы и оглянуться не успели, как за столом уже начались горячие дебаты.
Подобное происходит не только в Украине, одинаково люди ведут себя и в Германии, и в США.
Политические споры беспощадны, поэтому желательно их гасить любыми доступными способами!
Напомним,