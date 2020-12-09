Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать лишний вес: отвечает диетолог

Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать вес?

Зимой организм переходит в режим сохранения энергии, он с радостью запасается калориями и лишними килограммами.

Из-за того, что обмен веществ замедляется, а желание побаловать себя чем-то вкусненьким существенно растет, многие сталкиваются с набором лишнего веса зимой.

В связи с этим необходим специальный зимний рацион, в котором будут в достаточном количестве все вещества, необходимые для работы организма.

Составить рацион поможет врач-диетолог Наталья Суслова.

Что должно быть в рационе зимой?

Белки

Белок остается очень важным для организма, поэтому зимой (и не только зимой) можете налегать на молочные продукты, яйца, мясо, бульоны, рыбу, а также бобовые.

Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать вес? / Unsplash.com

Жиры

Жиры гарантируют длительную энергию, отвечают за стойкость клеток и борются с воспалительными процессами.

Источником жиров могут стать сметана, морская рыба, орехи, оливковое масло.

Углеводы

Зимой именно они выступают источниками энергии, необходимой для нормального функционирования нервной системы. Найти углеводы проще всего в цельнозерновых крупах, хлебе, овощах и сладких фруктах.

Общие рекомендации

Зимой утро необходимо начинать со стакана теплой воды, туда можно добавить несколько капель лимонного сока.

На обед обязательно ешьте первые блюда (суп, борщ, рассольник или куриный бульон). В течение дня можно позволить себе теплые напитки, например, чай или компот, а вечером старайтесь употреблять легкие блюда (стушенные, а не пожаренные). Приятного аппетита!

Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать вес? / Unsplash.com

Напомним,