Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать лишний вес: отвечает диетолог

9 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать лишний вес: отвечает диетолог
Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать вес?
Unsplash.com

Зимой организм переходит в режим сохранения энергии, он с радостью запасается калориями и лишними килограммами.

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Из-за того, что обмен веществ замедляется, а желание побаловать себя чем-то вкусненьким существенно растет, многие сталкиваются с набором лишнего веса зимой.

В связи с этим необходим специальный зимний рацион, в котором будут в достаточном количестве все вещества, необходимые для работы организма.

Составить рацион поможет врач-диетолог Наталья Суслова.

Что должно быть в рационе зимой?

  • Белки

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Белок остается очень важным для организма, поэтому зимой (и не только зимой) можете налегать на молочные продукты, яйца, мясо, бульоны, рыбу, а также бобовые.

Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать вес? / Unsplash.com

  • Жиры

Жиры гарантируют длительную энергию, отвечают за стойкость клеток и борются с воспалительными процессами.

Источником жиров могут стать сметана, морская рыба, орехи, оливковое масло.

  • Углеводы

Зимой именно они выступают источниками энергии, необходимой для нормального функционирования нервной системы. Найти углеводы проще всего в цельнозерновых крупах, хлебе, овощах и сладких фруктах.

Общие рекомендации

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Зимой утро необходимо начинать со стакана теплой воды, туда можно добавить несколько капель лимонного сока.

На обед обязательно ешьте первые блюда (суп, борщ, рассольник или куриный бульон). В течение дня можно позволить себе теплые напитки, например, чай или компот, а вечером старайтесь употреблять легкие блюда (стушенные, а не пожаренные). Приятного аппетита!

Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать вес? / Unsplash.com

Напомним,

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