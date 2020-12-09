Как правильно питаться зимой, чтобы не набрать лишний вес: отвечает диетолог
Зимой организм переходит в режим сохранения энергии, он с радостью запасается калориями и лишними килограммами.
В связи с этим необходим специальный зимний рацион, в котором будут в достаточном количестве все вещества, необходимые для работы организма.
Составить рацион поможет врач-диетолог Наталья Суслова.
Что должно быть в рационе зимой?
- Белки
- Жиры
Жиры гарантируют длительную энергию, отвечают за стойкость клеток и борются с воспалительными процессами.
Источником жиров могут стать сметана, морская рыба, орехи, оливковое масло.
- Углеводы
Зимой именно они выступают источниками энергии, необходимой для нормального функционирования нервной системы. Найти углеводы проще всего в цельнозерновых крупах, хлебе, овощах и сладких фруктах.
Общие рекомендации
На обед обязательно ешьте первые блюда (суп, борщ, рассольник или куриный бульон). В течение дня можно позволить себе теплые напитки, например, чай или компот, а вечером старайтесь употреблять легкие блюда (стушенные, а не пожаренные). Приятного аппетита!
Напомним,