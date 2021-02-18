Праздники уже позади и многие начали активно приводить тело в порядок.

Но в спорте важна норма, истязать организм нельзя, а иногда у человека появляются легальные причины пропустить тренировку.

Выполнили норму

Болят мышцы

Американская кардиологическая ассоциации установила норму в 150 минут физических нагрузок в неделю (или 75 минут с высокой интенсивностью). Этого достаточно, чтобы сохранять здоровье и форму. Выполнили норму? Имеете право сегодня отдохнуть.

Мышцам необходимо давать время восстановиться. Если вы ощущаете дискомфорт, значит, организм все же перетрудился.

ТОП-5 причин пропустить тренировку / pixabay.com

Плохо себя чувствуете

Нельзя заниматься спортом с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

Плохой сон

Сильный стресс

Ночной сон – важнейшая составляющая здоровья человека. Если вы плохо спали, то сначала нужно дать организму то, чего ему не хватило, а потом, после отдыха, отправляться в зал.

Тренировки могут помочь снять стресс, однако если вы чувствуете, что не можете сейчас никуда выйти, то не стоит заставлять себя.

Иногда тревожность снимают черный чай, прогулка, разговор с близким. Выбирайте вариант, который работает для вас.

ТОП-5 причин пропустить тренировку / pixabay.com

Напомним,