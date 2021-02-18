ТОП-5 причин пропустить тренировку
Праздники уже позади и многие начали активно приводить тело в порядок.
Но в спорте важна норма, истязать организм нельзя, а иногда у человека появляются легальные причины пропустить тренировку.
Выполнили норму
Болят мышцы
Мышцам необходимо давать время восстановиться. Если вы ощущаете дискомфорт, значит, организм все же перетрудился.
Плохо себя чувствуете
Нельзя заниматься спортом с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.
Плохой сон
Сильный стресс
Тренировки могут помочь снять стресс, однако если вы чувствуете, что не можете сейчас никуда выйти, то не стоит заставлять себя.
Иногда тревожность снимают черный чай, прогулка, разговор с близким. Выбирайте вариант, который работает для вас.
Напомним,