Сразу девять детей родила женщина в Мали

Рождение девятерых детей считается большой редкостью, как правило, роды проходят с осложнением и раньше положенного срока.

Пять девочек и четыре мальчика появились на свет несколько дней назад, и мама, и младенцы чувствуют себя отлично!

Матерью-героиней стала 25-летняя жительница из Мали на западе Африки.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что роды прошли с помощью кесарева сечения. Изначально врачи думали, что родятся семеро детишек, именно столько они насчитали младенцев на ультразвуковом исследовании, но во время родов их ожидал сюрприз.

Хочу поблагодарить акушеров, которые принимали роды. Их профессионализм позволил обеспечить счастливый исход беременности,

— подчеркнула министр здравоохранения страны Фанта Сиби.

Напомним,