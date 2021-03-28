Хилари Дафф родила третьего ребенка ‒ фото с домашних родов

28 марта 2021 14:00 Катерина Даниленко
Хилари Дафф родила третьего ребенка ‒ фото с домашних родов
Актриса Хилари Дафф
социальная сеть Instagram

Звездный бэби-бум продолжается! 33-летняя американская актриса Хилари Дафф в третий раз стала мамой.

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У знаменитости и ее супруга Мэттью Комы родилась дочь. Как оказалось, голубой цвет волос женщины, в который она недавно перекрасилась, никак не означал пол малыша.

Радостное событие молодая мама обнародовала сама. Артистка опубликовала в Instagram кадр, где запечатлена в бассейне с маленькой дочкой. Рядом знакомятся с малышкой супруг Дафф и старшие дети ‒ сын Лука и дочь Бэнкс. По словам Хилари, ребенок появился на свет 24 марта.

Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя,
‒ подписала кадр звезда.

Хилари Дафф с мужем и детьми / социальная сеть Instagram

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К слову, для пары это второй общий ребенок. В 2018 году исполнительница родила от возлюбленного дочь. А вот 8-летний сын артистки от первого супруга ‒ канадского хоккеиста Майка Комри. Они были в отношениях с 2010 по 2016 год.

Напомним,

Хилари Дафф родила дочь / социальная сеть Instagram

Хилари Дафф с сыном и дочкой / социальная сеть Instagram
 

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