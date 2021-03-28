Хилари Дафф родила третьего ребенка ‒ фото с домашних родов
Звездный бэби-бум продолжается! 33-летняя американская актриса Хилари Дафф в третий раз стала мамой.
Радостное событие молодая мама обнародовала сама. Артистка опубликовала в Instagram кадр, где запечатлена в бассейне с маленькой дочкой. Рядом знакомятся с малышкой супруг Дафф и старшие дети ‒ сын Лука и дочь Бэнкс. По словам Хилари, ребенок появился на свет 24 марта.
Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя,‒ подписала кадр звезда.
Напомним,
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