Как охладить квартиру без кондиционера

Как охладить квартиру без кондиционера

Дизайнер интерьера Светлана Серова рассказала, как можно охладить квартиру без кондиционера.

Эксперт советует обратить внимание на шторы.

По ее словам, в жару желательно избегать занавесок и синтетических тканей, которые нагреваются и отдают тепло в квартиру.

Можно использовать лен белого цвета и, например, пришить с другой стороны отражающую пленку.

Если жарко спать, то постельное белье вечером кладите на несколько часов в холодильник в герметичном пакете, чтобы ткань не намокла.

Кроме того, важно регулярно увлажнять комнату всеми доступными способами.

Убираем всё с пола — ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. Стоит отключать бытовые приборы. Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это всё хорошо увлажняет помещение. Нужна вода и меньше работающего электричества по типу плиты,

— рассказала эксперт.

Напомним,