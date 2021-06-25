Как охладить квартиру без кондиционера
Дизайнер интерьера Светлана Серова рассказала, как можно охладить квартиру без кондиционера.
По ее словам, в жару желательно избегать занавесок и синтетических тканей, которые нагреваются и отдают тепло в квартиру.
Можно использовать лен белого цвета и, например, пришить с другой стороны отражающую пленку.
Если жарко спать, то постельное белье вечером кладите на несколько часов в холодильник в герметичном пакете, чтобы ткань не намокла.
Убираем всё с пола — ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. Стоит отключать бытовые приборы. Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это всё хорошо увлажняет помещение. Нужна вода и меньше работающего электричества по типу плиты,— рассказала эксперт.
Напомним,