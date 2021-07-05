Врачи рассказали, кому запрещено есть кукурузу

5 июля 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врачи рассказали, кому запрещено есть кукурузу
Врачи рассказали, кому запрещено есть кукурузу
pixabay.com

Сезон кукурузы уже стартовал в Украине, этот злак принято отваривать и поедать вместе с солью.

Кукурузу нельзя есть в каких случаях 

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Кукуруза — это деликатес, с которым справиться органам пищеварения человека довольно сложно. Кроме того, она имеет ряд особенностей, их врачи рекомендуют учитывать при выборе рациона.

Если у вас повышенная свертываемость крови. 

От единичного употребления кукурузы ничего плохого не случится, но если вы начнете питаться ею постоянно, не исключено сгущение.

При заболеваниях ЖКТ. 

Как было сказано выше, органам ЖКТ сложно переваривать данный продукт.

Если у вас есть проблемы с пищеварением, то после употребления кукурузы могут возникнуть неприятные ощущения, например, вздутие.

Если у вас недостаток веса и плохой аппетит. 

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Этот злак снижает аппетит, а для своего переваривания требует много ферментов, которые не привык выделять организм человека, питающегося довольно скудно.

Остальные люди могут лакомиться кукурузой в свое удовольствие, ведь она содержит витамины А, С, Е, никотиновую, пантотеновую и фолиевую кислоты, калий, кальций, натрий, никель, фосфор, магний и другие полезные вещества.

Кукуруза снижает холестерин, хорошо влияет на мочеполовую систему и помогает при запорах.

Напомним,

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