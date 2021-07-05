Косметолог рассказала, как ухаживать за зоной декольте, которая выдает возраст
Косметолог Ольга Петрунина напомнила женщинам, что о возрасте дамы больше расскажет состояние шеи и декольте, чем, например, фигура и лицо.
Кожу в этой зоне необходимо очищать очень бережно, отмечает специалист. Для ухода можно использовать как профильные средства, так и кремы для лица.
Очищение
Увлажнение
Наносите на зону декольте кремы ежедневно.
Защита
В летний сезон желательно защищать все открытые участки кожи от вредных ультрафиолетовых лучей.
Помните, что кожа на груди гораздо тоньше, чем на лице, стареет она быстрее.
Отшелушивание
Маски
Питательные или увлажняющие.
Главное в уходе за зоной декольте — это дисциплина. Не пропускайте уходовые процедуры, чтобы добиться стабильного результата.
Напомним,