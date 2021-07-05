Косметолог рассказала, как ухаживать за зоной декольте, которая выдает возраст

5 июля 2021 11:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Косметолог рассказала, как ухаживать за зоной декольте, которая выдает возраст
Косметолог рассказала, как ухаживать за зоной декольте, которая выдает возраст женщины
pixabay.com

Косметолог Ольга Петрунина напомнила женщинам, что о возрасте дамы больше расскажет состояние шеи и декольте, чем, например, фигура и лицо.

Кожу в этой зоне необходимо очищать очень бережно, отмечает специалист.  Для ухода можно использовать как профильные средства, так и кремы для лица.
 
Очищение 

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Лучше всего делать это мягкой мочалкой и увлажняющим гелем для душа, или своей умывалкой. После можно нанести лосьон.

Увлажнение

Наносите на зону декольте кремы ежедневно.

Защита

В летний сезон желательно защищать все открытые участки кожи от вредных ультрафиолетовых лучей.

Помните, что кожа на груди гораздо тоньше, чем на лице, стареет она быстрее. 

Отшелушивание

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Не бойтесь использовать пилинги, предназначенные для любых участков тела, в зоне декольте, но не чаще одного раза в неделю. Применяйте их осторожно.

Маски

Питательные или увлажняющие.

Главное в уходе за зоной декольте — это дисциплина. Не пропускайте уходовые процедуры, чтобы добиться стабильного результата.

Напомним,

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