Косметолог рассказала, как ухаживать за зоной декольте, которая выдает возраст

Косметолог рассказала, как ухаживать за зоной декольте, которая выдает возраст женщины

Косметолог Ольга Петрунина напомнила женщинам, что о возрасте дамы больше расскажет состояние шеи и декольте, чем, например, фигура и лицо.

Кожу в этой зоне необходимо очищать очень бережно, отмечает специалист. Для ухода можно использовать как профильные средства, так и кремы для лица.



Очищение

Лучше всего делать это мягкой мочалкой и увлажняющим гелем для душа, или своей умывалкой. После можно нанести лосьон.

Наносите на зону декольте кремы ежедневно.

Защита

В летний сезон желательно защищать все открытые участки кожи от вредных ультрафиолетовых лучей.

Помните, что кожа на груди гораздо тоньше, чем на лице, стареет она быстрее.



Отшелушивание

Не бойтесь использовать пилинги, предназначенные для любых участков тела, в зоне декольте, но не чаще одного раза в неделю. Применяйте их осторожно.

Маски

Питательные или увлажняющие.

Главное в уходе за зоной декольте — это дисциплина. Не пропускайте уходовые процедуры, чтобы добиться стабильного результата.

Напомним,