Посеченные кончики волос: устраняем проблему с советами трихолога
С секущимися кончиками волос сталкиваются многие женщины, а трихолог Лариса Пономаренко подскажет, как избавиться от этой проблемы.
Почему кончики волос секутся?волосами. Дело в том, что чем дальше волосы от кожи головы, тем меньше природного защитного себума, вырабатываемого железами на коже головы, на них попадает.
Кончикам себума почти не достается, из-за этого они сохнут и секутся.
Конечно, не стоит забывать также и о внешних факторах риска.
Что делать, если кончики волос уже посеклись?
Увлажнять их! Но не наносить на кончики масла (они обеспечивают питание, а не увлажнение). Найдите средство, которое будет именно увлажнять волосы. Добавьте несколько профессиональных средств для ухода, например, с содержанием кератина. Уделяйте кончикам максимум внимания!
Напомним,