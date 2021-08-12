Посеченные кончики волос: устраняем проблему с советами трихолога

12 августа 2021 10:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Посеченные кончики волос: устраняем проблему с советами трихолога
Посеченные кончики волос: устраняем проблему с рабочими советами трихолога
pixabay.com

С секущимися кончиками волос сталкиваются многие женщины, а трихолог Лариса Пономаренко подскажет, как избавиться от этой проблемы.

Почему кончики волос секутся? 

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Проблема посеченных кончиков особенно часто беспокоит женщин с длинными волосами. Дело в том, что чем дальше волосы от кожи головы, тем меньше природного защитного себума, вырабатываемого железами на коже головы, на них попадает. 

Кончикам себума почти не достается, из-за этого они сохнут и секутся. 

Конечно, не стоит забывать также и о внешних факторах риска.

Что делать, если кончики волос уже посеклись?

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Самое быстрое и правильное решение  — это обрезать их, а в дальнейшем начать работать над кончиками более внимательно.

Увлажнять их! Но не наносить на кончики масла (они обеспечивают питание, а не увлажнение). Найдите средство, которое будет именно увлажнять волосы. Добавьте несколько профессиональных средств для ухода, например, с содержанием кератина. Уделяйте кончикам максимум внимания!

Напомним, 

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