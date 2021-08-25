Врачи рассказали о косметике с канцерогенами: ни в коем случае не используйте

Врачи рассказали о косметике с канцерогенами: ни в коем случае не используйте

Рассказываем, какие ингредиенты в косметике должны вас насторожить.

Кремы, бальзамы, шампуни и другие косметические средства могут содержать опасные вещества, которые приводят к развитию онкологических заболеваний. Несмотря на то что в последнее время контроль за косметикой ужесточился, вредные компоненты все еще можно встретить среди ингредиентов.

В июне 2021 году исследователи из Университета Нотр-Дам обнаружили высокий уровень содержания вредных веществ PFAS в половине образцов.

И это доказывает, что каждая женщина должна быть бдительной при выборе косметики, ведь тот же формальдегид до сих пор активно используется при производстве шампуней, лаков для волос и других средств укладки.

На этикетках он может обозначаться как «формалин». Фактически он используется как консервант для кремов, и если вы видите, что срок хранения крема пять лет, то лучше отказаться от его покупки, так как явно там добавлен опасный консервант,

— говорит дерматолог, трихолог Татьяна Сулима.По словам врача, желательно обратить внимание и на наличие гидрохинона.

Он встречается в кремах, призванных бороться с пигментацией и влияет на выработку мелатонина. Побочным эффектом постоянно применения таких препаратов может стать рак, ведь по мере снижения присутствия в коже мелатонина растет и ее подверженность негативному влиянию солнечных лучшей.

Напомним,