Врачи рассказали о косметике с канцерогенами: ни в коем случае не используйте
Рассказываем, какие ингредиенты в косметике должны вас насторожить.
В июне 2021 году исследователи из Университета Нотр-Дам обнаружили высокий уровень содержания вредных веществ PFAS в половине образцов.
И это доказывает, что каждая женщина должна быть бдительной при выборе косметики, ведь тот же формальдегид до сих пор активно используется при производстве шампуней, лаков для волос и других средств укладки.
На этикетках он может обозначаться как «формалин». Фактически он используется как консервант для кремов, и если вы видите, что срок хранения крема пять лет, то лучше отказаться от его покупки, так как явно там добавлен опасный консервант,— говорит дерматолог, трихолог Татьяна Сулима.
Он встречается в кремах, призванных бороться с пигментацией и влияет на выработку мелатонина. Побочным эффектом постоянно применения таких препаратов может стать рак, ведь по мере снижения присутствия в коже мелатонина растет и ее подверженность негативному влиянию солнечных лучшей.
Напомним,