Врачи рассказали о косметике с канцерогенами: ни в коем случае не используйте

25 августа 2021 11:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врачи рассказали о косметике с канцерогенами: ни в коем случае не используйте
Врачи рассказали о косметике с канцерогенами: ни в коем случае не используйте
pixabay.com

Рассказываем, какие ингредиенты в косметике должны вас насторожить.

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Кремы, бальзамы, шампуни и другие косметические средства могут содержать опасные вещества, которые приводят к развитию онкологических заболеваний. Несмотря на то что в последнее время контроль за косметикой ужесточился, вредные компоненты все еще можно встретить среди ингредиентов. 

В июне 2021 году исследователи из Университета Нотр-Дам обнаружили высокий уровень содержания вредных веществ PFAS в половине образцов.

И это доказывает, что каждая женщина должна быть бдительной при выборе косметики, ведь тот же формальдегид до сих пор активно используется при производстве шампуней, лаков для волос и других средств укладки. 

На этикетках он может обозначаться как «формалин». Фактически он используется как консервант для кремов, и если вы видите, что срок хранения крема пять лет, то лучше отказаться от его покупки, так как явно там добавлен опасный консервант,
 — говорит дерматолог, трихолог Татьяна Сулима.
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По словам врача, желательно обратить внимание и на наличие гидрохинона.

Он встречается в кремах, призванных бороться с пигментацией и влияет на выработку мелатонина. Побочным эффектом постоянно применения таких препаратов может стать рак, ведь  по мере снижения присутствия в коже мелатонина растет и ее подверженность негативному влиянию солнечных лучшей.

Напомним,

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