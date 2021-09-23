Магнитные бури в октябре 2021 года: чего ожидать украинцам

23 сентября 2021 13:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури в октябре 2021 года: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в октябре 2021 года: чего ожидать украинцам
pixabay.com

В октябре ожидается несколько всплесков магнитных возмущений, к которым необходимо подготовиться заранее!

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Рассказываем о графике магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Опасные даты  

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. Ожидается, что они будут средней интенсивности, поэтому могут вызывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в мышцах и повышенное артериальное давление.

Чтобы свести к минимуму влияние бури, за несколько дней до опасной даты нужно придерживаться следующих правил.

  1. Не употребляйте кофе, алкоголь, сигареты, жирную и острую пищу.
  2. Больше времени проводите на свежем воздухе.
  3. Ложитесь спать в одно и то же время, придерживайтесь режима дня.
  4. Постарайтесь не нервничать.

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