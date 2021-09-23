Магнитные бури в октябре 2021 года: чего ожидать украинцам
В октябре ожидается несколько всплесков магнитных возмущений, к которым необходимо подготовиться заранее!
Опасные даты
В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. Ожидается, что они будут средней интенсивности, поэтому могут вызывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в мышцах и повышенное артериальное давление.
Чтобы свести к минимуму влияние бури, за несколько дней до опасной даты нужно придерживаться следующих правил.
- Не употребляйте кофе, алкоголь, сигареты, жирную и острую пищу.
- Больше времени проводите на свежем воздухе.
- Ложитесь спать в одно и то же время, придерживайтесь режима дня.
- Постарайтесь не нервничать.