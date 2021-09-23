Магнитные бури в октябре 2021 года: чего ожидать украинцам

Магнитные бури в октябре 2021 года: чего ожидать украинцам

В октябре ожидается несколько всплесков магнитных возмущений, к которым необходимо подготовиться заранее!

Опасные даты

Рассказываем о графике магнитных бурь на октябрь 2021 года.

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. Ожидается, что они будут средней интенсивности, поэтому могут вызывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в мышцах и повышенное артериальное давление.

Чтобы свести к минимуму влияние бури, за несколько дней до опасной даты нужно придерживаться следующих правил.