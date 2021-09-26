Врач раскрыла опасность горячего чая

26 сентября 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Врач раскрыла опасность горячего чая
Врач раскрыла опасность горячего чая
pixabay.com

В период холодов многие из нас привыкли согреваться с помощью чашки горячего чая.

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила об опасности регулярного употребления очень горячего чая.

Читайте такжеМеждународный день чая: ТОП-10 удивительных фактов о знаменитом напитке
По ее словам, согревающий эффект напитка является скорее психологическим, поскольку мы чувствуем температуру только во рту, а в желудке, например, она уже не ощущается.

Но вред от очень горячего чая отнюдь не аморфный.

Постоянное употребление очень горячих напитков может приводить к развитию онкологических заболеваний. Горячая жидкость оставляет микротравмы в пищеводе, способствует развитию воспалительного процесса, что способствует развитию рака.

Врач посоветовала заваривать чай не кипятком, а немного остывшей водой.

Далее важно дать чаю настояться и еще немного снизить температуру, оптимально будет подождать еще пять минут. Так вы будете пить любимый напиток безопасно!

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье здоровье и красота погода чай

Материалы по теме

Магнитные бури 26 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 26 сентября 2021 в Украине
5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача
ЗОЖ

5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача
Святослав Вакарчук рассказал о романтическом свидании в родном Львове
Новости

Святослав Вакарчук рассказал о романтическом свидании в родном Львове
Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки
Новости

Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK