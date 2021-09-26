Врач раскрыла опасность горячего чая

В период холодов многие из нас привыкли согреваться с помощью чашки горячего чая.

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила об опасности регулярного употребления очень горячего чая.

По ее словам, согревающий эффект напитка является скорее психологическим, поскольку мы чувствуем температуру только во рту, а в желудке, например, она уже не ощущается.

Но вред от очень горячего чая отнюдь не аморфный.

Постоянное употребление очень горячих напитков может приводить к развитию онкологических заболеваний. Горячая жидкость оставляет микротравмы в пищеводе, способствует развитию воспалительного процесса, что способствует развитию рака.

Врач посоветовала заваривать чай не кипятком, а немного остывшей водой.

Далее важно дать чаю настояться и еще немного снизить температуру, оптимально будет подождать еще пять минут. Так вы будете пить любимый напиток безопасно!

Напомним,