Как увидеть затмение 19 ноября
Лунное затмение, которое мы увидим завтра, 19 ноября, будет самым длинным с 1440 года. Подобного не повторится вплоть до 2669 года.
Это лунное затмение является частью серии Сароса 126, то есть циклов затмений. Лунные саросы серии 126 повторяются каждые 18 лет и 11 дней, содержащие в общей сложности 70 лунных затмений.
Астрологи предупреждают, подобные затмения навсегда меняют жизнь всего человечества, но пока непонятно, каким образом астрономическое событие повлияет на нашу жизнь в этот раз, позитивно или негативно.
Лунные затмения приносят в нашу жизнь огромные изменения, поворотные моменты и откровения. Они часто вызывают назначенные события.
Напомним,