Как увидеть затмение 19 ноября

18 ноября 2021 16:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как увидеть затмение 19 ноября
Лунное затмение 19 ноября: такого не было с 1440 года
pixabay.com

Лунное затмение, которое мы увидим завтра, 19 ноября, будет самым длинным с 1440 года. Подобного не повторится вплоть до 2669 года.

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Увидеть его украинцы, к сожалению, не смогут. Полностью фаза затмения будет заметна с территории Австралии, Америки, Азии и частично в России в пятницу, 19 ноября. 

Это лунное затмение является частью серии Сароса 126, то есть циклов затмений. Лунные саросы серии 126 повторяются каждые 18 лет и 11 дней, содержащие в общей сложности 70 лунных затмений.

Астрологи предупреждают, подобные затмения навсегда меняют жизнь всего человечества, но пока непонятно, каким образом астрономическое событие повлияет на нашу жизнь в этот раз, позитивно или негативно. 

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Эзотерики предупреждают, что наступает благоприятное время для изменений в личной жизни или на работе. Если вы давно чем-то не удовлетворены и хотите изменений, лучшего времени сложно придумать. 

Лунные затмения приносят в нашу жизнь огромные изменения, поворотные моменты и откровения. Они часто вызывают назначенные события.

Напомним,

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