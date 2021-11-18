Как увидеть затмение 19 ноября

Лунное затмение 19 ноября: такого не было с 1440 года

Лунное затмение, которое мы увидим завтра, 19 ноября, будет самым длинным с 1440 года. Подобного не повторится вплоть до 2669 года.

Увидеть его украинцы, к сожалению, не смогут. Полностью фаза затмения будет заметна с территории Австралии, Америки, Азии и частично в России в пятницу, 19 ноября.

Это лунное затмение является частью серии Сароса 126, то есть циклов затмений. Лунные саросы серии 126 повторяются каждые 18 лет и 11 дней, содержащие в общей сложности 70 лунных затмений.

Астрологи предупреждают, подобные затмения навсегда меняют жизнь всего человечества, но пока непонятно, каким образом астрономическое событие повлияет на нашу жизнь в этот раз, позитивно или негативно.

Эзотерики предупреждают, что наступает благоприятное время для изменений в личной жизни или на работе. Если вы давно чем-то не удовлетворены и хотите изменений, лучшего времени сложно придумать.

Лунные затмения приносят в нашу жизнь огромные изменения, поворотные моменты и откровения. Они часто вызывают назначенные события.

Напомним,