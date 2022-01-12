Две причины менять постельное белье чаще
Рассказываем о причинах побороть лень и начать менять постельное белье чаще!
Эксперты в сфере здоровья и микробиологи предупреждают, что постельное белье необходимо стирать регулярно. С точки зрения гигиены, белье не менее важно, чем наша ежедневная одежда и, например, носки.
Из-за этих частичек могут возникать кожные воспаления.
Но и это еще не все... Именно этими частицами питаются пылевые клещи, от которых очень сложно избавиться.
Эксперты советуют как минимум раз в неделю отправлять постельное белье в стиральную машину.
Напомним,