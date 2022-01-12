Две причины менять постельное белье чаще

12 января 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Две причины менять постельное белье чаще
Две причины менять постельное белье чаще
pixabay.com

Рассказываем о причинах побороть лень и начать менять постельное белье чаще!

Эксперты в сфере здоровья и микробиологи предупреждают, что постельное белье необходимо стирать регулярно. С точки зрения гигиены, белье не менее важно, чем наша ежедневная одежда и, например, носки.  

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Дело в том, что на постельном белье со временем скапливается много микроскопических частичек тела, которые не видны невооруженным взглядом, однако могут создать множество проблем. Речь идет о кожном жире, мертвых кожных клетках, частицах слюны и пота.

Из-за этих частичек могут возникать кожные воспаления.

Но и это еще не все... Именно этими частицами питаются пылевые клещи, от которых очень сложно избавиться.

Эксперты советуют как минимум раз в неделю отправлять постельное белье в стиральную машину. 

Напомним,

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