Две причины менять постельное белье чаще

Рассказываем о причинах побороть лень и начать менять постельное белье чаще!

Эксперты в сфере здоровья и микробиологи предупреждают, что постельное белье необходимо стирать регулярно. С точки зрения гигиены, белье не менее важно, чем наша ежедневная одежда и, например, носки.

Дело в том, что на постельном белье со временем скапливается много микроскопических частичек тела, которые не видны невооруженным взглядом, однако могут создать множество проблем. Речь идет о кожном жире, мертвых кожных клетках, частицах слюны и пота.

Из-за этих частичек могут возникать кожные воспаления.

Но и это еще не все... Именно этими частицами питаются пылевые клещи, от которых очень сложно избавиться.

Эксперты советуют как минимум раз в неделю отправлять постельное белье в стиральную машину.

Напомним,