Доктор назвала простой способ нормализовать сон

Плохо спите? Есть вариант, как исправить ситуацию.

Врач Ирина Ярцева рассказала, что каждый человек может улучшить сон с помощью простого способа. Терапевт сказала, что при серьезных проблемах со сном нужно проконсультироваться со специалистом, и он назначит прием мелатонина.

Как пояснила Ярцева, только в темное время суток в организме вырабатывается мелатонин, однако его выработки продолжается только в то время, когда человек спит.

Если режим сна нарушается, мелатонин начинает вырабатываться очень медленно, организм испытывает дефицит этого гормона, что в свою очередь, крайне негативно отражается на общем самочувствии.

Если человек не спит в темное время суток, в организме начинает вырабатываться гормон стресса, и в итоге проблема со сном только усиливается.

Если человек ночью не спит, производится кортизол - гормон стресса, который необходим для поддержания организма в это время суток, чтобы он не спал. При серьезных нарушениях сна даже 8-часовой отдых может оказаться недостаточным, и человек будет чувствовать себя разбитым на протяжении всего дня. Биологически активные добавки из мелатонином помогут исправить эту ситуацию, но такой препарат может назначить только врач после обследования пациента.

Напомним,