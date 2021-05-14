Длительный сон может быть признаком заболевания
14 мая 2021 10:30
Длительный сон может быть признаком заболевания
pixabay.com
Врач невролог и сомнолог Елена Царева предупредила, что слишком длительный сон иногда указывает на проблемы в организме.
Врач подчеркнула, что постоянное желание прилечь может быть связано с некоторыми болезнями.
Речь может идти о гиперсомнии или депрессии. В первом случае нужно лечить человека от нарушений, связанных со сном, во втором случае, при депрессии, повышенная потребность в сне связана со снижением интереса к жизни и психологическим состоянием.
Напомним,