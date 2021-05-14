Длительный сон может быть признаком заболевания

Врач невролог и сомнолог Елена Царева предупредила, что слишком длительный сон иногда указывает на проблемы в организме.

Если из-за нарушения сна вы вынуждены проводить в постели более 8 часов (а этого времени, как правило, хватает для восстановления сил), следует насторожиться.

Врач подчеркнула, что постоянное желание прилечь может быть связано с некоторыми болезнями.

Речь может идти о гиперсомнии или депрессии. В первом случае нужно лечить человека от нарушений, связанных со сном, во втором случае, при депрессии, повышенная потребность в сне связана со снижением интереса к жизни и психологическим состоянием.

Медик посоветовала не откладывать визит к врачу, если вы заметили у себя привычку спать по 10-12 часов. Особенно это необходимо людям, которые даже после такого длительного марафона отдыха все равно чувствуют себя уставшими.

Напомним,