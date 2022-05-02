Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити

2 мая 2022 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити
Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити
freepik.com

Не панікувати, а діяти – якщо зникла близька людина. Розповідаємо, з чого розпочинати пошуки.

Якщо ваш друг, знайомий або родич не виходить на зв'язок у зоні бойових дій або в регіоні, який окупували ЗС РФ, три дні, необхідно сконцентруватися на пошуку.

1. З'ясуйте, чи немає проблем у регіоні, де знаходиться людина, зі зв'язком або електроенергією.

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Не виключено, що у вашої близької людини немає можливості вийти на зв'язок.

2. Телефон може бути втрачено або пошкоджено (беріть це до уваги). 

3. Спробуйте зв'язатися з людьми, які живуть або працюють поруч і можуть щось знати.

Якщо ви самі не змогли знайти людину, необхідно звернутися до компетентних органів. Дуже важливо надати таку інформацію:

  • ПІБ, контактні дані, особливі прикмети, дату народження.
  • Останнє місцеперебування.
  • Дата останнього дзвінка або іншого контакту.
  • Координати для пошуку свідків.
  • Якщо розшукуєте військового, надайте відомості про підрозділ, де він служить, номер військового квитка або жетону.

Куди звертатися, якщо зникла людина?

1. Національне інформаційне бюро

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Гаряча лінія 1648, чат-боти @nib_uncp_bot

2. Міністерство внутрішніх справ

На офіційному сайті є форма для пошуку безвісти зниклих.

3. Національна поліція

Гаряча лінія: 089 420 18 67, електронна пошта rozshuk_zniklyh@police.gov.ua, чат-бот t.me/rozshuk_zniklyh.

Нагадаємо, 

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