Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити

Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити

Не панікувати, а діяти – якщо зникла близька людина. Розповідаємо, з чого розпочинати пошуки.

Якщо ваш друг, знайомий або родич не виходить на зв'язок у зоні бойових дій або в регіоні, який окупували ЗС РФ, три дні, необхідно сконцентруватися на пошуку.

1. З'ясуйте, чи немає проблем у регіоні, де знаходиться людина, зі зв'язком або електроенергією.

Не виключено, що у вашої близької людини немає можливості вийти на зв'язок.

2. Телефон може бути втрачено або пошкоджено (беріть це до уваги).

3. Спробуйте зв'язатися з людьми, які живуть або працюють поруч і можуть щось знати.

Якщо ви самі не змогли знайти людину, необхідно звернутися до компетентних органів. Дуже важливо надати таку інформацію:

ПІБ, контактні дані, особливі прикмети, дату народження.

Останнє місцеперебування.

Дата останнього дзвінка або іншого контакту.

Координати для пошуку свідків.

Якщо розшукуєте військового, надайте відомості про підрозділ, де він служить, номер військового квитка або жетону.

Куди звертатися, якщо зникла людина?

1. Національне інформаційне бюро

Гаряча лінія 1648, чат-боти @nib_uncp_bot

2. Міністерство внутрішніх справ

На офіційному сайті є форма для пошуку безвісти зниклих.

3. Національна поліція

Гаряча лінія: 089 420 18 67, електронна пошта rozshuk_zniklyh@police.gov.ua, чат-бот t.me/rozshuk_zniklyh.

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