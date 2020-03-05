Постные пельмени с зеленью (рецепт)

5 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Постные пельмени с зеленью (рецепт)
Постные пельмени с зеленью (рецепт)
pixabay.com

Пост не станет поводом отказываться от пельменей, если вы воспользуетесь нашим оригинальным рецептом.

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Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 160 г., 
  • Вода 75 мл.,
  • Масло подсолнечное 40 г.,
  • Зелень (кинза, петрушка, щавель, зеленый лук) по вкусу,
  • Соль по вкусу,
  • Перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления:

1. В подсолнечное масло добавляем кипяток, муку, замешиваем тесто, разминая его руками.

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2. Скатываем тесто в тонкий пласт и нарезаем квадратиками средней величина (5 на 5 см). 

3. Для нашего "фарша" используем промытую и измельченную зелень с солью и перцем.

4. Выкладываем в каждый квадратик начинку из зелени, формируем пельмени. Варим до готовности.

Приятного аппетита!

Напомним,

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