Постные пельмени с зеленью (рецепт)
Пост не станет поводом отказываться от пельменей, если вы воспользуетесь нашим оригинальным рецептом.
- Мука пшеничная 160 г.,
- Вода 75 мл.,
- Масло подсолнечное 40 г.,
- Зелень (кинза, петрушка, щавель, зеленый лук) по вкусу,
- Соль по вкусу,
- Перец черный молотый по вкусу.
Способ приготовления:
1. В подсолнечное масло добавляем кипяток, муку, замешиваем тесто, разминая его руками.
3. Для нашего "фарша" используем промытую и измельченную зелень с солью и перцем.
4. Выкладываем в каждый квадратик начинку из зелени, формируем пельмени. Варим до готовности.
Приятного аппетита!
Напомним,