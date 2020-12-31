Рецепт вишуканого свиного рулету до новорічного столу від JULIK'а
Эксклюзив 31 декабря 2021 03:30
Цей свиний рулет може стати головною і найсмачнішою стравою вашого новорічного столу! Простим рецептом страви з вишуканим смаком поділився співак JULIK.
JULIK рекомендує спробувати приготувати «коронну страву», яка безумовно сподобається поціновувачам м'ясних страв.
Коли я готую, в першу чергу, – морально відпочиваю. Люблю відстежувати щось нове, навіть вдома перед сном частенько дивлюсь різні рецепти і потім пробую їх готувати. Новорічно-різдвяні свята недарма обожнюють практично усі, адже у цей час ми готуємо одні з найсмачніших страв, які смакують тільки взимку. Хоч зазвичай цей цикл я проводжу на концертах та корпоративах, та у зв'язку з пандемією буду цьогоріч святкувати усі свята вдома, у сімейному колі. Тому ми з дружиною вирішли зробити незвичний для українців новорічний стіл, але звичний для італійців, - сказав JULIK.
Інгредієнти:
- свинина - 1,5 кілограми
- часник - 3 зубчики
- масло - 30 грамів
- оливкова олія - 1 ст.л.
- зелень петрушки - за смаком
- темне пиво - 0,5 мл.
- кмин - за смаком
- розмарин - дві гілочки
- сіль, перець - за смаком
Спосіб приготування:
- Свинячу корейку ретельно миємо та розрізаємо вздовж (у формі книжки), щоб потім сформувати рулет. Солимо та перчимо за смаком.
- Нарізаємо зелень та подрібнюємо часник, змішуємо і додаємо у суміш оливкову олію. Змазуємо цією пастою нашу свинину.
- Формуємо рулет і обмотуємо кулінарною ниткою. Далі беремо сковорідку, розтоплюємо вершкове масло та обсмажуємо рулет з усіх сторін, щоб м’ясо закрило свої пори. Це ми робимо для того, аби всі соки нашого рулету були всередині і не витікали під час запікання.
- Коли з’явилася на рулеті скоринка, виймаємо та кладемо у деко. Туди ж наливаємо темне пиво, посипаємо кмином та спеціями за смаком.
- Ставимо у духову піч запікатися протягом 1 години 30 хвилин ( розраховуючи 1 годину на 1 кг м’яса). Час від часу поливаємо пивом наш рулет.
- Витягаємо та даємо трохи охолодитись. Після чого нашу страву нарізаємо кільцями. Для гарніру рекомендую зтушкувати капусту з грибами. Смачного!!! З прийдешніми святами, Ваш JULIK!
Нагадаємо,