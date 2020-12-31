Рецепт вишуканого свиного рулету до новорічного столу від JULIK'а

Эксклюзив 31 декабря 2021 03:30 Юлия Крутиева
Рецепт вишуканого свиного рулету до новорічного столу від JULIK'а

Цей свиний рулет може стати головною і найсмачнішою стравою вашого новорічного столу! Простим рецептом страви з вишуканим смаком поділився співак JULIK.

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До новорічного столу JULIK рекомендує спробувати приготувати «коронну страву», яка безумовно сподобається поціновувачам м'ясних страв. 

Коли я готую, в першу чергу, – морально відпочиваю. Люблю відстежувати щось нове, навіть вдома перед сном частенько дивлюсь різні рецепти і потім пробую їх готувати. Новорічно-різдвяні свята недарма обожнюють практично усі, адже у цей час ми готуємо одні з найсмачніших страв, які смакують тільки взимку. Хоч зазвичай цей цикл я проводжу на концертах та корпоративах, та у зв'язку з пандемією буду цьогоріч святкувати усі свята вдома, у сімейному колі. Тому ми з дружиною вирішли зробити незвичний для українців новорічний стіл, але звичний для італійців, - сказав JULIK.

Інгредієнти:

  • свинина - 1,5 кілограми 
  • часник - 3 зубчики 
  • масло - 30 грамів
  • оливкова олія - 1 ст.л. 
  • зелень петрушки - за смаком 
  • темне пиво - 0,5 мл.
  • кмин - за смаком 
  • розмарин - дві гілочки 
  • сіль, перець - за смаком

Спосіб приготування:

  1. Свинячу корейку ретельно миємо та розрізаємо вздовж (у формі книжки), щоб потім сформувати рулет. Солимо та перчимо за смаком.
  2. Нарізаємо зелень та подрібнюємо часник, змішуємо і додаємо у суміш оливкову олію. Змазуємо цією пастою нашу свинину.
  3. Формуємо рулет і обмотуємо кулінарною ниткою. Далі беремо сковорідку, розтоплюємо вершкове масло та обсмажуємо рулет з усіх сторін, щоб м’ясо закрило свої пори. Це ми робимо для того, аби всі соки нашого рулету були всередині і не витікали під час запікання.
  4. Коли з’явилася на рулеті скоринка, виймаємо та кладемо у деко. Туди ж наливаємо темне пиво, посипаємо кмином та спеціями за смаком.
  5. Ставимо у духову піч запікатися протягом 1 години 30 хвилин ( розраховуючи 1 годину на 1 кг м’яса). Час від часу поливаємо пивом наш рулет.
  6. Витягаємо та даємо трохи охолодитись. Після чого нашу страву нарізаємо кільцями. Для гарніру рекомендую зтушкувати капусту з грибами. Смачного!!! З прийдешніми святами, Ваш JULIK!

Нагадаємо, 

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