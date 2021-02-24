ТОП-5 секретов идеальных блинчиков
Скоро весна и Масленица!
Если вы планируете печь блины, то самое время вооружиться несколькими лайфхаками, чтобы они получились идеальными.
Золотая порция
Но если блинчики будут с начинкой, то яиц используйте больше.
Сахар нужен всегда
Сахар не навредит, даже если вы готовите блинчики с мясом. Он сделает вкус блинов более интересным. Главное, конечно же, не переборщить, а то блинчики начнут разваливаться. Хватит от 1 до 2 ст. ложок сахара на стакан муки.
Соль тоже
Соль добавляйте даже в сладкие блинчики.
Опять пышные блины
Выпекаем правильно
Блины с начинкой нужно выпекать лишь с одной стороны.
Потом в них заворачиваем начинку прожаренной стороной внутрь и кладем на сковороду перед самой подачей, обжаривая полностью.
Напомним,