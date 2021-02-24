ТОП-5 секретов идеальных блинчиков

24 февраля 2021 09:55 Алла Лысак
ТОП-5 секретов идеальных блинчиков
ТОП-5 секретов идеальных блинчиков
pixabay.com

Скоро весна и Масленица!

Если вы планируете печь блины, то самое время вооружиться несколькими лайфхаками, чтобы они получились идеальными.

Золотая порция 

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Желательно точно придерживаться пропорций, которые считаются золотым стандартом. Например, при приготовлении теста используем 2 стакана жидкости на 1 стакан муки и 1 яйцо на 1 стакан муки.

Но если блинчики будут с начинкой, то яиц используйте больше.

Сахар нужен всегда

Сахар не навредит, даже если вы готовите блинчики с мясом. Он сделает вкус блинов более интересным. Главное, конечно же, не переборщить, а то блинчики начнут разваливаться. Хватит от  1 до 2 ст. ложок сахара на стакан муки.

Соль тоже

Соль добавляйте даже в сладкие блинчики.

Опять пышные блины

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Пышные блины получаются, когда мы добавляем соду и дрожжи. Если вам не нужна пышность, то указанные ингредиенты отменяются. Соду можно использовать, но с кислой средой, например, кефиром.

Выпекаем правильно

Блины с начинкой нужно выпекать лишь с одной стороны.

Потом в них заворачиваем начинку прожаренной стороной внутрь и кладем на сковороду перед самой подачей, обжаривая полностью.

Напомним,

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