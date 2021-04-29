Как украсить паску в домашних условиях

Каждой хозяйке хочется, чтобы ее куличи были красивыми и оригинальными.

Украшение пасхального кулича считается не менее ответственным делом, чем его выпекание. От того, как вы украсите паску, какие ингредиенты используете, проявите ли фантазию, будет зависеть и финальный внешний вид кулича.

Как красиво украсить куличи на Пасху

Использовать для украшения можно множество подручных продуктов, главное помнить, что выпечка должна символизировать жизнь, радость, весну и пробуждение, в декоре нельзя использовать черный цвет, темные оттенки тоже нежелательны.

Для украшения паски можно и нужно использовать варианты, используемые для украшения тортов и выпечки.

1. Ягоды. Для декора советуем их предварительно засахарить в сиропе, используйте свежие или сушеные.

2. Сухофрукты всегда будут смотреться уместно!

3. Орехи. Это вкусно, красиво, еще и полезно! Измельчайте орехи по своему усмотрению, кто-то предпочитает кусочки, а кто-то — ореховую крошку.

4. Цукаты остаются популярными, благодаря цветовому разнообразию, да и цена не кусается.

5. Мармеладные фигурки могут стать прекрасным вариантом для пасок, предназначенных для детей.

6. Кондитерские карандаши помогут вам оформить паски интересными рисунками.

7. Используйте какао, чтобы рисовать на куличе абстрактные фигуры.

8. Шоколадная стружка может пригодиться для оформление пасок, если у вас в семье есть сладкоежки. Они точно будут в восторге!

9. В магазинах продаются готовые сахарные фигуры, они тоже подойдут для праздничной выпечки.

10. Безе и зефир являются универсальными вариантами!

Напомним,