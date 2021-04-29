Как украсить паску в домашних условиях

29 апреля 2021 11:20 Алла Лысак
Как украсить паску в домашних условиях
Чем украшать паску: ТОП-10 вариантов сделать пасхальный кулич красивым
pixabay.com

Каждой хозяйке хочется, чтобы ее куличи были красивыми и оригинальными.

Украшение пасхального кулича считается не менее ответственным делом, чем его выпекание. От того, как вы украсите паску, какие ингредиенты используете, проявите ли фантазию, будет зависеть и финальный внешний вид кулича. 

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Использовать для украшения можно множество подручных продуктов, главное помнить, что выпечка должна символизировать жизнь, радость, весну и пробуждение, в декоре нельзя использовать черный цвет, темные оттенки тоже нежелательны. 

Как красиво украсить куличи на Пасху 

Для украшения паски можно и нужно использовать варианты, используемые для украшения тортов и выпечки. 

1. Ягоды. Для декора советуем их предварительно засахарить в сиропе, используйте свежие или сушеные.

2. Сухофрукты всегда будут смотреться уместно!

3. Орехи. Это вкусно, красиво, еще и полезно! Измельчайте орехи по своему усмотрению, кто-то предпочитает кусочки, а кто-то — ореховую крошку.

4. Цукаты остаются популярными, благодаря цветовому разнообразию, да и цена не кусается.

5. Мармеладные фигурки могут стать прекрасным вариантом для пасок, предназначенных для детей.

6. Кондитерские карандаши помогут вам оформить паски интересными рисунками.

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7. Используйте какао, чтобы рисовать на куличе абстрактные фигуры.

8. Шоколадная стружка может пригодиться для оформление пасок, если у вас в семье есть сладкоежки. Они точно будут в восторге!

9. В магазинах продаются готовые сахарные фигуры, они тоже подойдут для праздничной выпечки.

10. Безе и зефир являются универсальными вариантами!

Напомним,

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