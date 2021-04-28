Белок на паску (рецепт)

28 апреля 2021 11:50 Алла Лысак
Белок на паску (рецепт)
Рецепт белковой глазури на паску: легко и вкусно
pixabay.com

Глазурь на основе яичного белка остается самым популярным способом украшения пасхальных куличей!

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Совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху! Этот праздник принято отмечать с куличами, которые в обязательном порядке украшаются белой яичной глазурью. 

Если вы планируете печь паски самостоятельно, то без рабочего рецепта глазури не обойтись!

Белок для пасхи: как приготовить 

Предлагаем вам легкий рецепт приготовления помадки для паски, на который вы не потратите больше десяти минут.

Зато паски будут украшены профессионально!

Ингредиенты:

  • Белок яйца 1 шт.,
  • Сахарная пудра 230 г.,
  • Лимонный сок 2 ч. ложки.

Способ приготовления:

1. Яичный белок взбиваем в глубокой емкости.

2. Добавляем к нему 1/3 сахарной пудры и весь лимонный сок.

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3. Тщательно перемешиваем массу, чтобы пудра полностью растворилась.

4. Несколькими порциями всыпаем остальную пудру в массу и перемешиваем венчиком до состояния глазури.

Внимание!

Готовить глазурь необходимо непосредственно перед нанесением на паски, она быстро затвердевает.

Напомним,

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