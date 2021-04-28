Белок на паску (рецепт)
Глазурь на основе яичного белка остается самым популярным способом украшения пасхальных куличей!
Если вы планируете печь паски самостоятельно, то без рабочего рецепта глазури не обойтись!
Белок для пасхи: как приготовить
Предлагаем вам легкий рецепт приготовления помадки для паски, на который вы не потратите больше десяти минут.
Зато паски будут украшены профессионально!
Ингредиенты:
- Белок яйца 1 шт.,
- Сахарная пудра 230 г.,
- Лимонный сок 2 ч. ложки.
Способ приготовления:
1. Яичный белок взбиваем в глубокой емкости.
2. Добавляем к нему 1/3 сахарной пудры и весь лимонный сок.
4. Несколькими порциями всыпаем остальную пудру в массу и перемешиваем венчиком до состояния глазури.
Внимание!
Готовить глазурь необходимо непосредственно перед нанесением на паски, она быстро затвердевает.
Напомним,