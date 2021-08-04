Пышные оладьи без яиц (рецепт)

4 августа 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Пышные оладьи без яиц (рецепт)
Пышные оладьи без яиц (рецепт)
pixabay.com

Нежные оладьи, которые можно приготовить в домашних условиях, понравятся всем членам семьи!

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На первый взгляд, в приготовлении блюда нет никаких хитростей, однако у некоторых оладьи выходят пышными и мягкими, а у других — плоскими и жесткими. Не переживайте, с нашим рецептом у вас точно все получится!

Ингредиенты: 

  • Кефир 300 мл.,
  • Сода 0,5 ч. ложки,
  • Сахар 2 ст. ложка,
  • Мука 5 ст. ложек.
  • Растительное масло.
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Добавляем к кефиру пищевую соду, соль (всего щепотку). 

2. По желанию добавьте в тесто свои любимые наполнители, ванильный сахар, корицу или шоколадную крошку.

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3. Муку просеиваем через сыто, добавляем к кефиру небольшими порциями, помешивая.

4. Растительное масло разогреваем, жарим оладьи с каждой стороны 2-3 минуты.

5. Подаем выпечку со сметаной, джемом или ягодами. Приятного аппетита!

Напомним,

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