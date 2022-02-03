Апельсиновое пирожное для сладкоежек на скорую руку (рецепт)
Зимой не обойтись без сладкого к чаю, особенно если в доме есть дети. Предлагаем вам легкий и быстрый рецепт приготовления пирожных для детей и взрослых.
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт,
- Апельсин – 2 шт,
- Мука – 130 грамм,
- Сахар – 90 грамм,
- Сливочное масло – 80 грамм,
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л,
- Черный шоколад – 50 грамм,
- Сахарная пудра по вкусу.
Ингредиенты:
1. Из апельсинов выжимаем приблизительно 170 мл. Еще полторы чайных ложки цедры натираем.
2. Взбиваем масло с сахаром, чтобы смесь стала пышной.
3.Тесто должно быть однородным, перекладываем его в форму, предварительно застеленную пергаментов.
4. В духовке, разогретой до 180 градусов, держим наш бисквит 30-35 минут.
5. Освободившееся время посвящаем приготовлению начинки. Апельсиновый сок, который у нас остался, смешиваем с сахарной пудрой, пока не образуется глазурь.
6. Смазываем бисквит глазурью, а шоколадом украшаем верхнюю часть бисквита.
Напомним,