Апельсиновое пирожное для сладкоежек на скорую руку (рецепт)

3 февраля 2022 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Апельсиновое пирожное для сладкоежек на скорую руку (рецепт)
Апельсиновое пирожное для сладкоежек на скорую руку (рецепт)
pixabay.com

Зимой не обойтись без сладкого к чаю, особенно если в доме есть дети. Предлагаем вам легкий и быстрый рецепт приготовления пирожных для детей и взрослых.

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Нежный бисквит плюс цитрусовая нотка и возможность украсить пирожное шоколадом, приурочив его к любимому празднику, как вам идея?

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт,
  • Апельсин – 2 шт,
  • Мука – 130 грамм,
  • Сахар – 90 грамм,
  • Сливочное масло – 80 грамм,
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л,
  • Черный шоколад – 50 грамм,
  • Сахарная пудра по вкусу.

Ингредиенты:

1. Из апельсинов выжимаем приблизительно 170 мл. Еще полторы чайных ложки цедры натираем.

2. Взбиваем масло с сахаром, чтобы смесь стала пышной.

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2. Вбиваем яйцо, цедру, затем муку и разрыхлитель. Сюда же, помешивая, вливаем 150 мл сока.

3.Тесто должно быть однородным, перекладываем его в форму, предварительно застеленную пергаментов.

4. В духовке, разогретой до 180 градусов, держим наш бисквит 30-35 минут.

5. Освободившееся время посвящаем приготовлению начинки. Апельсиновый сок, который у нас остался, смешиваем с сахарной пудрой, пока не образуется глазурь. 

6. Смазываем бисквит глазурью, а шоколадом украшаем верхнюю часть бисквита. 

Напомним,

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