Как смена фамилии меняет жизнь человека: что такое код судьбы

Как смена фамилии меняет жизнь человека: что такое код судьбы

В программе Ранок з Україною эксперты рассказали, почему фамилия способна изменить жизнь человека, как правильно выбрать себе имя и почему опасно брать двойную фамилию.

Сменил фамилию – изменил жизнь. Некоторые люди уверены, что фамилия имеет огромное влияние на судьбу и поведение человека. Так, например, белый маг Евгения Лисицина трижды меняла свою фамилию, а ее дочери хватило одного раза.

Ничего не могла с ней сделать – она вела себя крайне плохо. Ее постоянно выгоняли из школы – такой маленький бандит, не учился и хулиганил, – рассказала белый маг Евгения Лисицина. – После смены фамилии она стала президентом школы, она прекрасно учится, хочет работать, имеет кучу проектов. К тому же она начала очень хорошо рисовать и даже выигрывает чемпионаты.

Маг уверена, что изменение фамилии полностью меняет человека, а дело – в коде судьбы.

Если вы число отчества, имя и фамилии сложите – получите код судьбы. Это можно легко просчитать – в Интернете есть множество примеров. Просто ставите цифры, напротив которых прописываете буквы имени, и составляете к конечному числу, которое имеет единичное значение,

– комментирует маг.

Код влияет на судьбу человека. Одна цифра может принести успех и славу, а другая – забвение. Изменив хотя бы одну букву в фамилии, вы можете изменить все. И иногда люди делают это специально.

С помощью изменения фамилии можно запрограммировать человека на успех. Это часто делают политики и звёзды. Ведь, кто раньше знал Норму Джин Мортенсен (Мэрилин Монро) или Одри Кэтлин Растон (Одри Хепберн). Женщины чаще меняют свои фамилии и через замужество, что может принести в ее жизнь как счастье, так и зло. Мало того, если женщина, например, мечтает о семье, но фамилия мужа добавила ее коду судьбы цифры карьеры – это изменит ее и может разбить семью.

Большинство женщин говорят: «Мой муж изменился». На самом деле у нее изменилась картина мира – зеркало и она начала видеть его по-другому,

– объясняет Евгения Лисицина.

Но маги не рекомендуют брать двойную фамилию – это может привести к раздвоению личности. Психологи же настроены более скептически.

Если человек уверен, что новая фамилия придаст его жизни больше устойчивости и уверенности, а сам по себе человек не совсем такой, тогда, да, будет такой эффект. Это эффект самовнушения, – объясняет психолог Даниил Протас. – Если человеку не нравится, как звучит его имя, соответственно, он будет на какие-то миллиметры больше чувствовать комплекс неполноценности.

Поэтому, если вы уверены, что изменение фамилии изменит вашу жизнь к лучшему – меняйте, но не переборщите. Эксперты единодушны в том, когда этого делать не следует – если вы чувствуете, что эта фамилия вам не приятна, она принесет только негатив, а также лучше остаться со своей.

Напомним,