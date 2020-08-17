В Украине появился Facebook Pay: что это и как им пользоваться

17 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
В Украине появился Facebook Pay: что это и как им пользоваться
В Украине появился Facebook Pay: что это и как им пользоваться
pixabay.com

Социальная сеть Facebook запустила собственный платежный сервис на украинском рынке. Он даст возможность украинцам оплачивать покупки в экосистеме Facebook, которая также включает Instagram и WhatsApp.

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Facebook Pay позволяет отправлять деньги другим пользователям, покупать игры и контент внутри игр, билеты на различные мероприятия, делать пожертвования, продавать и покупать вещи в интегрированных магазинах и группах, а также продвигать свои товары при помощи рекламы в Facebook. 

Как работает Facebook Pay?

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Для совершения платежей в Facebook Pay необходимо привязать банковскую карту к своей учетной записи в сети. У пользователей есть возможность просматривать историю платежей и выбирать валюту. Платежи также осуществляются в долларах по курсу банка. 

Сейчас сервис доступен только в десктопной сери. Через Facebook Pay можно сделать пожертвования через встроенный механизм сбора денег на Facebook, а также купить виртуальную валюту Facebook Stars, при помощи которой можно подержать блогеров. 

Данных, когд опции платежей будут доступны пользователям Instagram и WhatsApp пока нет. 

Напомним, 

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