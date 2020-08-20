Ученые выявили новый штамм COVID-19: что известно

20 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Ученые выявили новый штамм COVID-19: что известно
Ученые выявили новый штамм COVID-19: что известно
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"Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку он зависит от хозяина как источника питания и места обитания", К слову, новый тип вирус стал более заразным, но менее смертельным.

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Сейчас в мире активно распространяется новый штамм коронавируса COVID-19 под названием D614G. Его случаи зафиксировали на нескольких континентах.

По мнению ученых, несмотря на высокую вероятность подхватить новый штамм, сам вирус является менее летальным. Президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья отметил, что смертность пациентов значительно снизилась, хотя количество случаев заражения коронавирусом возросло. 

"Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку он зависит от хозяина как источника питания и места обитания", – уверяет ученый. 

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Также врач уверил, что на работу над вакциной это никоим образом не повлияет. 

Новый вид D614G уже выявили в целом ряде стран. К примеру, cейчас он активно доминирует в Европе и США. Также зафиксированы новые случаи и в Китае, и Юго-Восточной Азии. В Малайзии новый тип вируса зафиксировали сразу у 45 человек. 

Напомним, 

 

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