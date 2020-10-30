Ученые связали 15% смертей от COVID-19 с загрязнением воздуха
Около 15% летальных случаев от коронавируса могут быть связаны с грязным воздухом, а в Украине таких случаев – 1 418.
Чтобы вычислить количество таких случаев, исследователи использовали математическое моделирование.
Оно показало, что в Восточной Азии с загрязнением воздуха связаны 27% смертей, в Америке 17%, в Чехии 29%, в Германии и Австрии 25%, в Украине 21%.
По словам ученых, загрязнение воздуха могло повлечь за собой смерть от коронавируса или стать отягчающим фактором.
Грязные частицы, вдыхаемые людьми, способствуют воспалению и повреждению артерий, из-за чего они сужаются. Как известно, повреждения сосудов часто приводят к серьезному течению. А если у человека есть еще и проблемы с сердцем, то грязный воздух может привести к инфаркту или инсульту.
Напомним,