К Земле подлетит астероид, который можно увидеть в любительские телескопы
Астероид не угрожает Земле, поздравит со старым Новым годом и продолжит путешествовать по Солнечной системе.
Астероид окажется от Земли на минимальном расстоянии в 8 миллионов километров.
Но примечательно и то, что 2020 WU5 удалось обнаружить лишь в конце ноября 2020 года, помог с этой задачей телескоп NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). Астероид отнесли к потенциально опасным, но с большой натяжкой, рассчитав, что и в дальнейшем этот объект не приблизится к планете.
Напомним,