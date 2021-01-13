К Земле подлетит астероид, который можно увидеть в любительские телескопы

К Земле подлетит астероид, который можно увидеть в любительские телескопы

Астероид не угрожает Земле, поздравит со старым Новым годом и продолжит путешествовать по Солнечной системе.

В ночь с 13 на 14 января, в Старый Новый год , с Землей сблизится астероид под кодовым названием астероид 2020 WU5, диаметр которого составляет 1,1 километра. Настолько солидные гости давно не пролетали по соседству с Землей, но угрозы для нас нет.

Астероид окажется от Земли на минимальном расстоянии в 8 миллионов километров.

Но примечательно и то, что 2020 WU5 удалось обнаружить лишь в конце ноября 2020 года, помог с этой задачей телескоп NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). Астероид отнесли к потенциально опасным, но с большой натяжкой, рассчитав, что и в дальнейшем этот объект не приблизится к планете.

Если вы находитесь в северном полушарии, то сможете увидеть астероид ночью даже в любительский телескоп.

Напомним,