Ученые назвали самое распространенное последствие COVID-19: жалуются 50% переболевших
Ученые провели исследование, чтобы понять, какие последствия ощущают люди, переболевшие коронавирусом.
Отмечается, что около 50% людей с подтвержденным диагнозом коронавирус пожаловались на симптомы депрессии.
В публикации в International Journal of Environmental Research and Public Health сказано, что в исследовании участвовали около 1 000 пациентов в возрасте от 18 до 81 года, работа заняла три месяца – с 11 сентября по 13 декабря 2020.
Всем пациентам предложили пройти анкетирование с вопросами социально-демографического характера, об образе жизни, состоянии здоровья, существующих заболеваниях, страхах. 1/5 опрошенных пожаловалась на стойкие симптомы самого вируса, они до сих пор ощущали приступы лихорадки, слабости и диареи.
48% респондентов указали у себя умеренные или тяжелые симптомы депрессии. Чаще они встречались у людей, живущих в браке или имеющих партнера.
По мнению ученых, на появление депрессии влияет целый букет факторов, нарушение сна, например, низкий доход, отсутствие физической активности, наличие респираторных проблем, гипертонии, астмы, психологических болезней.
Напомним,