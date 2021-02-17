Ученые назвали самое распространенное последствие COVID-19: жалуются 50% переболевших

Ученые провели исследование, чтобы понять, какие последствия ощущают люди, переболевшие коронавирусом.

Отмечается, что около 50% людей с подтвержденным диагнозом коронавирус пожаловались на симптомы депрессии.

Чаще всего на людей оказывали негативное влияние изоляция, неблагоприятные условия, страх за близких, знакомых и перед повторным заражением коронавирусом.

В публикации в International Journal of Environmental Research and Public Health сказано, что в исследовании участвовали около 1 000 пациентов в возрасте от 18 до 81 года, работа заняла три месяца – с 11 сентября по 13 декабря 2020.

Всем пациентам предложили пройти анкетирование с вопросами социально-демографического характера, об образе жизни, состоянии здоровья, существующих заболеваниях, страхах. 1/5 опрошенных пожаловалась на стойкие симптомы самого вируса, они до сих пор ощущали приступы лихорадки, слабости и диареи.

Около 25% пациентов старались лечить симптомы самостоятельно.

48% респондентов указали у себя умеренные или тяжелые симптомы депрессии. Чаще они встречались у людей, живущих в браке или имеющих партнера.

По мнению ученых, на появление депрессии влияет целый букет факторов, нарушение сна, например, низкий доход, отсутствие физической активности, наличие респираторных проблем, гипертонии, астмы, психологических болезней.

Напомним,