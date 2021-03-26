Врач назвала самые распространенные осложнения COVID-19
У пациентов, которые перенесли коронавирус, симптомы сохраняются спустя несколько месяцев после завершения острой фазы.
По словам ведущего инфекциониста Министерства здравоохранения Украины Ольги Голубовской, дольше всего держатся симптомы у людей от 40 до 60 лет.
В этой возрастной категории дискомфорт, значительно ухудшающий качество жизни, фиксируется и на 60 день.
Спустя месяц симптомы чувствовали пациенты, у которых сам коронавирус имел тяжелое течение.У 59% пациентов потеря вкуса и обоняния возникает на старте болезни, у 28% сохраняется на 30 день, у 23% - на 60.
Одышка сохраняется спустя месяц у 36,7% пациентов, у 30% пациентов фиксируется и спустя 2 месяца,
Астения (утомляемость, скачки настроения), замечена у 50% на 30 день после болезни и у 40% на 60 день после болезни.
Количество таких людей варьируется от 10 до 50%. У некоторых фиксируются необратимые повреждения легких, сердца, почек или мозга, у других отсутствуют повреждения органов, но симптомы наблюдаются длительный период, влияют на жизнь.
Напомним,