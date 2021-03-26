Врач назвала самые распространенные осложнения COVID-19

26 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Врач назвала самые распространенные осложнения COVID-19
Врач назвала самые распространенные осложнения COVID-19
pixabay.com

У пациентов, которые перенесли коронавирус, симптомы сохраняются спустя несколько месяцев после завершения острой фазы.

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Чаще всего люди страдают от потери обоняния, одышки, боли в груди и головной боли, об этом сообщается в исследовании, проведенном в Туре (Франция) с участием 150 некритических пациентов, переболевших COVID-19.

По словам ведущего инфекциониста Министерства здравоохранения Украины Ольги Голубовской, дольше всего держатся симптомы у людей от 40 до 60 лет.

В этой возрастной категории дискомфорт, значительно ухудшающий качество жизни, фиксируется и на 60 день.

Спустя месяц симптомы чувствовали пациенты, у которых сам коронавирус имел тяжелое течение.
У 59% пациентов потеря вкуса и обоняния возникает на старте болезни, у 28% сохраняется на 30 день, у 23% - на 60.

Одышка сохраняется спустя месяц у 36,7% пациентов, у 30% пациентов фиксируется и спустя 2 месяца,

Астения (утомляемость, скачки настроения), замечена у 50% на 30 день после болезни и у 40% на 60 день после болезни.

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Выделяют и отдельную группу людей, которые возвращаются к состоянию здоровья до коронавируса спустя 6 месяцев.

Количество таких людей варьируется от 10 до 50%. У некоторых фиксируются необратимые повреждения легких, сердца, почек или мозга, у других отсутствуют повреждения органов, но симптомы наблюдаются длительный период, влияют на жизнь.

Напомним,

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